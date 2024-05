Zamach na premiera Słowacji Roberta Fico! Wideo ze zdarzenia krąży w sieci

Według relacji świadków Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu, i witał się z ludźmi, gdy padło kilka strzałów. Jeden ze strzałów został wycelowany w brzuch. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala. Policja otoczyła kordonem okolicę, a Dom Kultury został ewakuowany. O bezpieczeństwo pozostałych członków rządu zadbała ochrona. Do sieci trafiło naganie prezentujące dramatyczne wydarzenia. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowacji podał, że doszło do próby zamachu na premiera. Wiadomo, że Fico jest będzie operowany, a jego stan jest poważny.

Do wydarzenia odnieśli się polscy politycy. Premier Donald Tusk napisał: - Shocking news from Slovakia. Robert, my thoughts are with you in this very difficult moment. (czyli: Szokujące wieści ze Słowacji. Robercie, myślami jestem z Tobą w tej bardzo trudnej chwili.

Także minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski napisał: - Jestem wstrząśnięty zamachem na premiera Słowacji Roberta Fico.Mam nadzieję na powrót pana premiera do zdrowia i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego strasznego zdarzenia.