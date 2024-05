PILNE! Premier sąsiada Polski postrzelony! Robert Fico w szpitalu. Jest po operacji

Według informacji portalu Dennikn.sk strzały padły przed miejscowym Domem Kultury, gdzie obradował rząd. Premier Słowacji Robert Fico podszedł do osób czekających na niego przy budynku, i to wówczae paść miało kilka strzałów, a polityk upadł na ziemię. Napastnik został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Policja otoczyła teren, osoby znajdujące się w budynku, gdzie zaplanowane były obrady rządu zostały ewakuowane. - Na zewnątrz czekał tłum ludzi, a jeden z nich zaczął strzelać. Natychmiast został spacyfikowany i zatrzymany. Ochroniarze zabrali premiera - przekazał jeden ze świadków zdarzenia. - Kiedy rozległy się strzały prawie ogłuchłam - dodała anonimowa kobieta, która znajdowała się w tłumie.

Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala. Świadek mówił portalowi, że widział "krwawe obrażenia" głowy i klatki piersiowej premiera Słowacji po tym, jak został postrzelony. Do tej pory nie poinformowano, w jakim jest stanie. Wiadomo jednak, że jedna z kul trafiła szefa słowackiego rządu w brzuch.

Tymczasem słowacki portal Pravda poinformował, że jego stan jest bardzo poważny!

Policja otoczyła kordonem okolicę, a dom kultury został ewakuowany.

W swojej pierwszej reakcji na strzelaninę prezydent Słowacji Zuzana Caputova wyraziła szok z powodu „brutalnego i bezwzględnego” ataku na premiera i życzyła mu sił, aby wyzdrowiał. Zdarzenie skomentował także wiceprzewodniczący parlamentu i przewodniczący partii Postępowa Słowacja Michal Šimečka. - Jestem wstrząśnięty i przerażony. Wierzymy, że premierowi nic się nie stanie i że ten straszny czyn zostanie wyjaśniony tak szybko, jak to możliwe - mówił.

Adam Bodnar zabrał głos ws. tego zdarzenia. - To, co się stało w stosunku do premiera Fico jest czymś, co nie mieści się w jakimkolwiek sformułowaniu. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia - mówił.

Z najnowszych wiadomości słowackich mediów wynika, że premier Robert Fico jest już po operacji, a jego stan jest stabilny. Jest też z nim kontakt.

The first minutes after the assassination attempt on the Prime Minister of Slovakia. Previously, the video shows the moment of the arrest of the man who shot Robert Fico. pic.twitter.com/2liGBJinf2— Alex Shternkuker (@SIL_trader) May 15, 2024

Robert Fico, lider partii Kierunek-Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD), po raz czwarty został premierem Słowacji w październiku 2023 roku. Wcześniej musiał opuścić to stanowisko w 2018 roku po protestach, wywołanych zabójstwem dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Wcześniej stał na czele słowackiego rządu przez ponad 10 lat, a jego pozycja była niezachwiana.

Słowacki portal aktuality.sk. dotarł do syna zamachowca, który oświadczył: - Nie mam pojęcia, co ojciec miał na myśli, co zaplanował i dlaczego tak się stało - ocenił. Dopytany, jaki stosunek jego ojciec ma do polityka, przyznał: - Powiem tak, nie głosował na niego. To wszystko, co mogę na ten temat stwierdzić - powiedział.

Przed spotkaniem z weteranami 2. Korpusu Polskiego i przed ich wylotem na uroczystości obchodów 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, premier Donald Tusk oświadczył: - Polska, Europa i świat znowu znalazły się na dramatycznym rozstaju dróg. Wszystko wskazuje na to, że potrzebujemy pełnej mobilizacji i przemyślanego patriotyzmu i odpowiedzialności za sprawy publiczne. Jestem poruszony, premiera Fico znam kilkanaście lat, w każdej chwili możemy spodziewać się rzeczy niesłychanych - powiedział szef polskiego rządu.

Trwa operacja Roberta Fico, a jego stan jest oceniany jako poważny i zagrażający życiu. Media słowackie podają, że lekarze mają kłopot: nie mogą zatamować krwawienia w jamie brzusznej. Jeden z pocisków trafił w brzuch premiera Fico.

Informację będziemy aktualizować na bieżąco.

🇸🇰 | URGENTE: Imágenes del primer ministro eslovaco Robert Fico siendo llevado a su coche tras recibir varios disparos en un intento de asesinato. El atacante ha sido detenido. pic.twitter.com/HcxSa1FJZx— Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 15, 2024

Shocking news from Slovakia. Robert, my thoughts are with you in this very difficult moment.— Donald Tusk (@donaldtusk) May 15, 2024