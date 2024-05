Adriana Kalska ogłosiła triumfalny powrót na plan M jak miłość! Będzie jej więcej w nowym sezonie?

Więcej Izy w M jak miłość? Kalska pokazała wszystko!

Adriana Kalska stała się wielką gwiazdą dzięki roli Izy w "M jak miłość". Bohaterka została żoną uwielbianego przez fanów Marcina Chodakowskiego, a aktorów połączyła miłość także prywatnie. Niestety, związek Kalskiej i Roznerskiego nie przetrwał próby czasu, co miało negatywny wpływ także na małżeństwo Chodakowskich w "M jak miłość". Obecnie Iza i Marcin są rozwiedzeni, a Kalska znacznie mniej jest widoczna w telewizji. Ale to tak nie zostanie!

Kalska właśnie wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcia z planu "M jak miłość". Widać na nich wyraźnie, że gwiazda znów nagrywa nowe odcinki i nie nie zapowiada jej odejścia z serialu. A może nawet Iza i Marcin Chodakowscy wrócą do siebie?

- #dzisiaj #🌞 #work @mjakmilosc.official - podpisała Kalska swoje uśmiechnięte zdjęcie z planu "M jak miłość".

- Ada jesteś Śliczna, Mega utalentowana i wyjątkowa ❤️ Ach jak ja uwielbiam ten uroczy uśmiech i serialową Izę ❤️ Gorąco pozdrawiam i życzę powodzenia 🔥🔥🔥 - fani zareagowali natychmiast.

- Będzie więcej Izy w nowym sezonie?

Z kolei na profilu "M jak miłość" na Instagramie pojawiło się zdjęcie serialowego Marcina... z Kamą (Michalina Sosna). Ale i tam w komentarzach nie zabrakło Izy.

- Mam nadzieję , że to taka pożegnalna fotka tej pary 😆 Nowy sezon nowe rozdanie👍🏻 Pokładam duże nadzieje , że to co się wydarzy na koniec tego sezonu będzie wstępem do wielkiego powrotu do siebie Izy i Marcina:) sam Pan Mikołaj wspominał o „ niespodziankach” w nowym sezonie …

Czy tak właśnie się stanie i Iza wróci z przytupem do "M jak miłość"? Fani serialu przekonają się w nowych odcinkach po wakacjach, a my będziemy śledzić wieści o pracy Kalskiej na planie.

