Anita Sokołowska zgubiła się w górach! W końcu doszła do wioski. Tragedia była o krok

Anita Sokołowska wygrała ostatnią edycję programu "Taniec z gwiazdami, zostawiając w tyle znacznie młodsze rywalki: Roksanę Węgiel i Julię "Maffasion" Kuczyńską. Po triumfie była gwiazda serialu "Przyjaciółki" dostała... drugą kryształową kulę, tym razem od rodziny i przyjaciół. Kula okazała się jadalna, do tego bardzo smaczna... Po morderczych bojach na parkiecie "Tańca z gwiazdami" aktorka udała się na zasłużony wypoczynek w góry. Wybór padł na Karkonosze. Przy okazji górskich wypraw, Anita Sokołowska podzieliła się swoją historią grozy. Miała ona miejsce na Krecie kilkanaście lat temu. Była gwiazda "Przyjaciółek" zgubiła szlak w Górach Białych. Sytuacja była dramatyczna! Tragedia była o krok. Na szczęście Anita Sokołowska zachowała zimną krew. - Jedyne, co miałam w plecaku, to kawałek sera, gazeta "Kino" i zapalniczka. Musiałam spędzić noc w górach, które charakteryzują się tym, że nie tam roślinności, tylko suche krzaki, a krajobraz jest jak na Marsie i nie są turystyczne. Spędziłam noc, rozpalając malutkie ognisko z wysuszonych korzeni. Gazeta "Kino", zapalniczka i wyciągnięte suche korzenie z kamieni, pozwolili mi przetrwać tę noc. Strach był wielki, wyziębienie ogromne. Zasięgu telefonicznego nie było. Przetrwałam, doszłam rano do wioski, tubylcy, którym opowiadałam tę historię podkreślali, że miałam niebywałe szczęście. Kazali mi pić rakiję i cieszyć się życiem… - napisała aktorka na Instagramie.

Nie przegap: Anita Sokołowska wyznała całą prawdę o trudach pracy z Jeschke! Ale i tak życzy mu szczęścia

Anita Sokołowska po tej niebezpiecznej przygodzie jednak do gór się nie zraziła. - Euforia, porażki, sukcesy, zwątpienia…. to wszystko jest częścią naszego życia…. I dobrze… ale najważniejsze jest poczucie wolności… a to dają mi góry…. czerpię z nich siłę, a przede wszystkim spokój… wiem, że nawet jeśli na chwilę pojawi się mrok, to za moment wyłoni się kolejny szczyt - tak opisuje swoją piękną relację z górami zwyciężczyni ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami".

W naszej galerii prezentujemy, jak mieszka Anita Sokołowska