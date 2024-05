Basia Kurdej-Szatan zabrała głos na temat Eurowizji. Gwiazda odniosła się do kwestii hejtu. "Czułam dużą solidarność"

Anita Sokołowska po wygranej w "Tańcu z gwiazdami" dostała drugą kryształową kulę

Anita Sokołowska zaskoczyła wielu widzów i to właśnie ona - mimo niezwykle mocnej i młodej konkurencji (jej rywalkami były m.in. Roksana Węgiel i Julia Kuczyńska) - wygrała ostatnią edycję programu "Taniec z gwiazdami". Po triumfie w tanecznym show odbyła się huczna impreza, na której pierwszoplanową postacią była oczywiście była gwiazda serialu "Przyjaciółki". Części obserwujących "Taniec z gwiazdami" końcowy werdykt nie przypadł do gustu. Niektórzy pisali nawet o "ustawce". Trzeba jednak przyznać, że Anita Sokołowska na parkiecie naprawdę wymiatała i w pełni zasłużyła na sukces. Jej osiągnięcie docenione zostało nie tylko przez widzów i jurorów, lecz także przez rodzinę i przyjaciół. Tydzień po wygranej w "Tańcu z gwiazdami" aktorka dostała przepiękny prezent. To druga kryształowa kula! Tym razem... jadalna.

Anita Sokołowska dostała kryształową kulę o smaku wiśni i czekolady

Swoją drogą Anita Sokołowska tęskni za rywalizacją na parkiecie w show Polsatu. Jej wpis na Facebooku chyba nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. - Zbliża się godzina 20sta… w sercu pojawiła się tęsknota za live i tańcem, ale dziś dostałam swoją 2 "kryształową kulę" o smaku czekolady i wiśni - od rodziny i przyjaciół. To niesamowite mieć koło siebie tak dobrych i pięknych ludzi. Ta energia jest najważniejsza w życiu. Tak, jestem szczęściarą. I uczę się celebrować dobre momenty w życiu - cieszyła się podekscytowana była gwiazda serialu "Przyjaciółki". Anita Sokołowska dodała jeszcze, że niesamowity tort "przyjechał specjalnie z Gdańska". Aż ślinka cieknie.

