Internauci oburzeni wygraną Anity Sokołowskiej. Piszą o "ustawce"

Za nami wielki finał "Tańca z Gwiazdami", w którym Kryształową Kulę wygrała Anita Sokołowska. Trzeba przyznać, że w każdym z odcinków prezentowała się rewelacyjnie, a jej taneczne akrobacie z pewnością zostaną w naszej pamięci na długo. Po wygranej aktorki w sieci pojawiła się masa gratulacji. Oczywiście znaleźli się również i tacy, według których Sokołowska nie powinna wygrać.

Anita Sokołowska była faworyzowana?

Po wygranej Anity Sokołowskiej w mediach społecznościowych zaroiło się nie tylko od gratulacji. Znaleźli się również i tacy, którzy wprost napisali, że Sokołowska wygrała tylko i wyłącznie dzięki temu, iż jest w jakiś sposób związana ze stacją Polsat.

"Wiadomo, gwiazda Polsatu, od początku faworyzowani..."

"Ustawka jak nic. Nie mieli nawet podjazdu do Roxie i Maffashion"

"Roxie ponad bańka obserwujących, Maff tak samo, a program wygrywa aktorka znana z "Przyjaciółek" Polsatu" - pisali w sieci wyraźnie zawiedzeni fani.

Internauci nie kryli, że według nich stacja sama dawała widzom do zrozumienia, kto ma wygrać Kryształową Kulę.

"Od pierwszej minuty dzisiejszego odcinka wiedziałam, że wygra p. Anita. Dlaczego? Montaż programu był ustawiony pod nią. Co chwila pokazywali jej koleżanki i kolegów i całe studio krzyczało: "Anita!". Nie mam nic osobiście do tej pani, bo bardzo ją lubię, ale no, zasięgi Roxie czy Maff są nieporównywalne" - pisała jedna internautka.

Niektórzy napisali w sieci, że nie ważne kto by wygrał. Osoba zdobywająca Kryształową Kulę zawsze zostałaby posądzona o konszachty ze stacją Polsat.

"Kto by nie wygrał, ludzie i tak nie będą zadowoleni. Dla zwycięzców gratulacje!"

"Kocham to pi*przenie o ustawce. Przez trzy miesiące wszyscy pisali, że jak Roxie wygra, to ustawka. Przegrała - to też ustawka"

"Śmieszni jesteście, gdyby wygrała Roxie, to też byłoby, że ustawka, albo Julka. Nigdy nikomu nie dogodzi" - można było przeczytać w sieci.

