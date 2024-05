TzG: Rodowicz na scenie, Pavlović we łzach! Węgiel i Kassin zachwycili

Joanna Opozda podjęła ważną decyzję w sprawie przyszłości Vincenta. "Miło byłoby mieć parę godzin dla siebie". Co na to Antek?

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": Finał 14. edycji programu. Kto wygra?

W niedzielę, 5 maja 2024 roku, poznamy parę, która zdobędzie kryształową kulę, 100 tysięcy złotych i tym samym zwycięży 14. edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Po raz pierwszy w historii show w finale powalczą aż trzy pary. Każda z nich zaprezentuje się na parkiecie trzy razy - w trzech choreografiach. O wygraną w 14. finale "TzG" powalczą: Roksana "Roxie" Węgiel i Michał Kassin, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, a także Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk. Kto wygra? To pytanie zadaje sobie każdy fan tego formatu od wielu tygodni. Wydaje się, że faworytkami są przede wszystkim Roksana Węgiel oraz Anita Sokołowska. Z jednej strony mówi się, że to młodziutka Roxie zwycięży, a z drugiej nad "TzG" krąży klątwa, zgodnie z którą wokalistki zawsze przegrywają z aktorkami, więc może kryształowa kula powędruje jednak do równie dobrej Sokołowskiej. A może wszyscy się zaskoczymy i zwycięży Maffashion - nigdy nie wiadomo.

"Taniec z Gwiazdami" w cieniu skandalu. Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel wykluczeni z finału 14. edycji "TzG"

Tuż przed półfinałem i finałem 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" rozpętał się skandal z udziałem jednej z uczestniczek. Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z show dobrowolnie, mówiąc o kontuzji, ale być może pojawiłaby się na finale jako gość specjalny, lecz z uwagi na jej kryminalną przeszłość, która jest teraz odmawiana w mediach przez wszystkie przypadki, tak się nie stanie. Marcin Hakiel również się nie pojawi, co potwierdziła produkcja. Dziennikarze mają z kolei zakaz wypytywania o Kaźmierską, ponieważ "program nie jest o niej". Czy jakiś akcent w tym kontekście się pojawi, mimo tego? Zobaczymy.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": 10. odcinek. Finał

Roksana "Roxie" Węgiel i Michał Kassin, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, a także Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk - ta finałowa trójka powalczy o kryształową kulę w finale 14. edycji "Tańca z Gwiazdami", w 10. odcinku. Ich zmagania będzie oceniać jury w niezmienionym składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Show tradycyjnie poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Fani trzymają kciuki za swoich ulubieńców.

"Taniec z Gwiazdami", 14. edycja, 10. odcinek. Finał: Relacja na żywo

Rozpoczyna się 10. odcinek 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". W finale każda z trzech par zatańczy aż trzy razy - po trzy różne choreografie w różnych stylach tanecznych. Kto zdobędzie najwięcej punktów? Śledźcie naszą relację!

Aktualizacja, godz. 20:03:

Na sam początek mamy występ muzyczny na żywo. Śpiewa wokalista, jury wstało ze swoich miejsc, a na parkiecie prezentują się tancerze, ale uczestnicy wciąż czekają na swoją kolej.

Aktualizacja, godz. 20:04:

Nagle na parkiecie pojawili się wszyscy uczestnicy 14. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", którzy odpadli w poprzednich odcinkach i nie dotarli do finału. Wszyscy, poza Dagmarą Kaźmierską, która została wykluczona z uwagi na aferę wokół swojej kryminalnej przeszłości.

Aktualizacja, godz. 20:06:

Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna powitali widzów oraz finałowe pary 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Roxie Węgiel i Michał Kassin to para nr 5, Maffasion i Michał Danilczuk to para nr 7, natomiast Anita Sokołowska i Jacek Jeschke to para nr 10.

Aktualizacja, godz. 20:07:

Punkty jurorów mają taką samą moc, jak w poprzednich odcinkach, czyli 50%. Druga połowa to głosy widzów. Można wysyłać SMS-y lub "klikać" za darmo w aplikacji "Taniec z Gwiazdami". Pierwszy taniec to wybór uczestników, drugi taniec to coś całkiem nowego - zaproponowanego przez jury, a trzeci taniec to freestyle. Oto, co czeka tegorocznych finalistów.

Aktualizacja, godz. 20:08:

Reporterka "Super Expressu" dostrzegła na widowni Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu.

"Taniec z Gwiazdami". Para nr 7: Maffasion i Michał Danilczuk

Maffashion i Michał Danilczuk tańczą walca angielskiego w pierwszej choreografii. Ten styl wybrali sami. - Czułem się wtedy, jakbym tańczył z profesjonalistką - tłumaczył wybór Danilczuk, wspominając pierwszy walc zatańczony z Kuczyńską.

Dużo emocji w tańcu i przepiękne rozpoczęcie wielkiego finału. Maffashion na sam koniec uśmiechała się od ucha do ucha, wtulona w Michała Danilczuka. Iwona Pavlović mówi: "Różne są finały w tym programie, a ten dzisiejszy jest wyjątkowy: święto tańca, to jest finał marzeń". - Ciało jest jak piasek, a umysł jest jak wiatr. Zrobiliście to tak pięknie, że nie znajdujemy innych słów - dodawali inni jurorzy. Na koniec Michał podziękował Julii, śmiejąc się, że "zerwał jej ulubione kwiaty". - Jestem z ciebie bardzo dumny, zrobiłaś niesamowity postęp - tłumaczył tancerz, wręczając Maffashion bukiet.

Jurorzy dają punktację. Rafał Maserak - 10, Ewa Kasprzyk - 10, Tomasz Wygoda - 10, Iwona Pavlović - 10. Łącznie Maffashion i Michał Danilczuk otrzymali 40 punktów, czyli maksymalną liczbę od jury.

"Taniec z Gwiazdami". Para nr 10: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke występują jako drudzy. Pierwszy taniec wybrali sami: padło na rumbę. - Dlaczego? Bo rumba mnie bardzo otworzyła - przyznała aktorka.

- Przepiękna, niesamowicie zmysłowa rumba. Jak miło patrzeć, jak Anita rozkwita cały czas w naszym programie - mówi Krzysztof Ibisz. Na widowni dopingujący aktorkę Maciej Zakościelny. - Mam ciary, zatańczyliście to jeszcze lepiej - dodaje Maserak. - Anita jest taka skupiona. Zaje*** - powiedziała mocno Kasprzyk. - Jesteś dla mnie jak ogień, waleczna, perfekcyjna. (...) Nie wypominając ci wieku, jesteś troszeczkę starsza od koleżanek, ale tego w ogóle nie widać - wylicza Iwona Pavlović.

Punktacja jury jest następująca. Rafał Maserak - 10, Ewa Kasprzyk - 10, Tomasz Wygoda - 10, Iwona Pavlović - 10. Mamy więc kolejną 40, czyli maksymalną punktację.

"Taniec z Gwiazdami". Para nr 5: Roksana Węgiel i Michał Kassin

Przed nami trzecia para i trzeci taniec w finale "TzG": Roksana "Roxie" Węgiel i Michał Kassin. Para siedem razy zdobyła 40 punktów w czasie trwania całego programu. - Niektórzy piszą, że to rekord - mówi Michał Kassin. Styl taneczny, który wybrali, to paso doble. Jak zwykle był to bardzo widowiskowy występ. Robi wrażenie!

- Brylant tej edycji, ja to podtrzymuję. Gdy ty tańczysz, ja cała drżę. Jestem zniewolona! - mówi poruszona Iwona Pavlović do Roksany Węgiel. - Aż mi się biust podnosi - dodała. - Faluje! - dodaje Maserak, a Ewa Kasprzyk to "falowanie"... zaprezentowała. Wielka dyskusja o biuście po występie Roxie. - Ja powiem krótko: młodość, kochani, młodość - mówi Kasprzyk.

- Jeżeli wygrasz, to zgłosisz swój utwór do preselekcji eurowizyjnej - przypomina Sykut-Jeżyna, a Roksana Węgiel potwierdza. - Czemu nie, czemu nie - mówi z uśmiechem. - Kochani, bardzo wam dziękujemy za całe wsparcie, które nam okazywaliście. Jesteście najcudowniejsi - wylicza Roxie Węgiel, dziękując również Michałowi Kassinowi.

Punktacja. Rafał Maserak - 10, Ewa Kasprzyk - 10, Tomasz Wygoda - 10, Iwona Pavlović - 10. Trzeci raz mamy więc maksymalną liczbę punktów, czyli łącznie 40. Teraz czas na krótką przerwę reklamową.

Aktualizacja, godz. 20:44:

Na widowni obok Edwarda Miszczaka siedzi Karolina Gilon wraz z partnerem. Kto wie, może szykuje się jakiś nowy program celebrytki w Polsacie.

Aktualizacja, godz. 20:45:

Ada Fijał wypatrzona na widowni w przeźroczystej kreacji (stanik i spódnica - obie części ubioru cekinowe). Również zamieniła parę słów z Edwardem Miszczakiem.

Aktualizacja, godz. 20:48:

Wracamy po przerwie reklamowej.

"Taniec z Gwiazdami". Para nr 10: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke

Drugi taniec Anity i Jacka. Iwona Pavlović wybrała dla nich quick-stepa jako drugi taniec. - Jestem wdzięczna, że w wieku 48 lat zdecydowałam się wziąć udział w "Tańcu z Gwiazdami". Nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym - mówi Sokołowska, odbierając telefon od Małgorzaty Sochy. Aktorka postanowiła wesprzeć koleżankę z serialu "Przyjaciółki". - Jestem wzruszona, słysząc o tym, że jestem inspiracją dla kobiet w moim wieku, że chce im się wstać z łóżka, że można więcej - wylicza Anita.

Piękny taniec, za który para otrzymała od widowni owacje na stojąco i głośny aplauz. - Jesteś naprawdę wyjątkowa i jesteś inspiracją dla wielu kobiet, one mi o tym mówią - podkreśla Iwona Pavlović. - Nie byłabym czarną mambą, gdybym troszeczkę jadu nie puściła. W kroku podstawowym w quick-stepie, tak zwanym basicu, nogi były twarde. Dziękuję - dodała. Pozostali jury również mieli parę uwag do występu, to pierwsza krytyka w finale 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jedynie Maserak nie zgodził się z pozostałymi jurorami, bardzo chwaląc taniec Sokołowskiej.

- Skoro ja w wieku 48 lat mogę być w finale "Tańca z Gwiazdami", to wy w swoim życiu możecie zrobić wszystko i przekroczyć każdą granicę - takie ważne przesłanie Anita Sokołowska przekazała kobietom w całej Polsce.

Punktacja jury. Rafał Maserak - 10, Ewa Kasprzyk - 9, Tomasz Wygoda - 9, Iwona Pavlović - 9. Łączna punktacja wynosi więc 37. Po raz pierwszy w finale 14. edycji "TzG" nie wręczono maksymalnej liczby punktów.

"Taniec z Gwiazdami". Para nr 5: Roksana Węgiel i Michał Kassin

Tomasz Wygoda wybrał jive dla Roksany Węgiel i Michała Kassina. To styl taneczny, z którym wcześniej para nie do końca sobie poradziła i zgarnęła słabsze noty. Teraz uczestnicy mają szansę się poprawić i pokazać, że dopracowali jive. - To był czas świąt wielkanocnych, który chcieliśmy spędzić z rodziną, a nie mogliśmy. Trudno było nam pokazać wtedy tę radość. Teraz na pewno będzie lepiej - zapowiedziała para.

Roksana Węgiel otrzymała propozycję pracy od Krzysztofa Ibisza. - Załatwię ci pracę tancerki w tym programie - stwierdził, dodając, że jest tak dobra. Iwona Pavlović zachwycona jive'm Węgiel i Kassina. - Poprawiłaś wszystkie błędy, ja widzę, jak dobrze czas działa na twoją korzyść, niesamowite - podkreśliła jurorka. - Takie perły jak Roxie nie zdarzają się często - padło przed kamerami. W pierwszym rządzie pojawiły się też fanki Węgiel, które mocno jej kibicują z transparentami.

Roksana Węgiel i Michał Kassin przyznali, że oboje jako dzieci marzyli o występie w "Tańcu z Gwiazdami". - Teraz to marzenie zostało spełnione - stwierdzili, dodając, że mocno się ze sobą zaprzyjaźnieni.

Punktacja jury. Rafał Maserak - 9, Ewa Kasprzyk - 10, Tomasz Wygoda - 10, Iwona Pavlović - 10. Łącznie 39 punktów. To na razie najwyższa nota, jeśli chodzi o drugi taniec wśród uczestników.

"Taniec z Gwiazdami". Para nr 7: Maffasion i Michał Danilczuk

Rafał Maserak wybrał Julii o raz Michałowi styl: cha-cha. To znowu choreografia, z którą para średnio poradziła sobie podczas programu. Teraz będzie nowy układ, ale ten sam "problem", czyli cha-cha. Maffashion mówi wprost, że ma nadzieję, że uda jej się tym razem przekazać znacznie więcej energii. - Chciałabym bardzo, żeby to się udało - stwierdziła Julia.

Występ został pochwalony przez jury, dostrzeżono, że para poprawiła niedociągnięcia w sprawie tego stylu tanecznego. - Mam wrażenie, że zatańczyłaś bardzo lekko i to było cudowne - mówi juror Wygoda, ale zauważył pewne błędy, których i tak parze nie udało się uniknąć. - Było pięknie - podsumowała Iwona Pavlović.

- Na pewno będziemy utrzymywali kontakt po programie, super jest ta relacja - oceniła Maffashion, mówiąc o Michale Danilczuku.

Punktacja jury. Rafał Maserak - 9, Ewa Kasprzyk - 9, Tomasz Wygoda - 9, Iwona Pavlović - 8. Łącznie para zdobyła 35 punktów. To najsłabszy wynik w drugim tańcu wśród uczestników.

Aktualizacja, godz. 21:14:

Po dwóch tańcach, punktacja jury prezentuje się następująco: 79 punktów i pierwsze miejsce: Roxie i Michał, 77 punktów i drugie miejsce: Anita i Jacek, 75 punktów i trzecie miejsce: Julia i Michał. Oczywiście to jeszcze nic nie znaczy. Przed nami trzeci taniec, freestyle, oraz głosowanie jury, które wiele może zmienić. Stosunek "ważności" głosowania to 50 - 50, jury - widzowie.

Aktualizacja, godz. 21:15:

Teraz na scenie prezentują się wszyscy uczestnicy z poprzednich odcinków, którzy już odpadli z 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Brakuje jedynie dwóch postaci: Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel wypadli po aferze z kryminalną przeszłością "Królowej życia". Polsat postanowił udawać, że w ogóle nie było jej w programie.

Aktualizacja, godz. 21:18:

Przed nami najbardziej emocjonująca część 14. edycji "Tańca z Gwiazdami": trzeci taniec finalistów, freestyle. A teraz krótka przerwa reklamowa.

Aktualizacja, godz. 21:33:

Dagmara Kaźmierska zniknęła z finału programu "Taniec z Gwiazdami". W 10. odcinku 14. edycji show nie wspomniano o niej ani słowem. Jako jedyna nie została zaproszona spośród wszystkich uczestników na finał, podobnie jak jej taneczny partner Marcin Hakiel. Polsat postanowił zachować się tak, jakby Kaźmierska w ogóle nie istniała. To efekt afery wokół jej kryminalnej przeszłości. Tymczasem "Super Express" dostrzegł, że Dagmara Kaźmierska nie zniknęła całkowicie z "Tańca z Gwiazdami". Stacja określiła ją nawet mianem "bizneswoman". Czytajcie więcej tutaj: Szok! Dagmara Kaźmierska nie zniknęła z "Tańca z Gwiazdami". Polsat wprost: "Bizneswoman"

Aktualizacja, godz. 21:34:

Po przerwie reklamowej czas na trzeci i ostatni taniec każdej z par. Będzie to freestyle.

"Taniec z Gwiazdami". Para nr 5: Roksana Węgiel i Michał Kassin

Jako pierwsza wystąpi Roksana Węgiel i Michał Kassin. Freestyle zatańczą do piosenki Maryli Rodowicz - "Niech żyje bal". Mało tego, nagle na scenie pojawiła się sama królowa! Rodowicz zaśpiewała tak, że aż mamy ciarki. - Gość specjalny naszego programu, na zaproszenie Roxie: Maryla Rodowicz - przedstawił ją Krzysztof Ibisz.

Maryla Rodowicz powiedziała, że bardzo jej się podoba 14. edycja "TzG". - Nie mogłam odmówić Roxie, trzeba wspierać młodsze pokolenie i koleżanki. Zgodziłam się od razu, to jest naprawdę piękne - podsumowała Rodowicz. - Z całego serca dziękuję pani Maryli, marzyłam o tym, by zatańczyć do tej piosenki, to dla mnie wyjątkowy numer. Jestem spełniona, przeszczęśliwa. Ogromny zaszczyt dla nas - odpowiedziała Roksana Węgiel.

Iwona Pavlović we łzach. - Ta piękna muzyka, twój taniec, jestem bardzo wzruszona, za to ci dziękuję - powiedziała z łamiącym się głosem. - Ja również jestem wzruszony maksymalnie. (...) Tańczyłem do tej piosenki i wtedy wygrałem, z Anną Muchą miałem przyjemność wygrać jedną z edycji programu do tego utworu i wam również tego zwycięstwa życzę, zasługujecie na to - dodał Maserak.

Sonda Kto Twoim zdaniem powinien wygrać 14. edycję programu "Taniec z Gwiazdami"? Roksana "Roxie" Węgiel i Michał Kassin Anita Sokołowska i Jacek Jeschke Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk