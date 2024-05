Natalia Kukulska i Marieta Żukowska Odkrywają, czym jest piękno

Należąca do USP Zdrowie, marka Remé prezentuje nowy spot reklamowy, jednocześnie rozpoczynając współpracę z nową ambasadorką marki. Do Mariety Żukowskiej dołącza – Natalia Kukulska. Artystki wspólnie wystąpiły w spocie wizerunkowym Kolagenowej Formuły Piękna Remé - suplementu diety z kolagenem, wspierającego naturalne piękno skóry, włosów i paznokci1.

Pomysł kreatywny jest kontynuacją poprzedniej kampanii, w której wybrzmiewa hasło: „Piękno jest w Tobie”. W nowej odsłonie ambasadorki zapraszają nas do swojego świata – zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Możemy podejrzeć Marietę Żukowską w garderobie podczas przygotowań do wielkiego wyjścia, z kolei Natalia Kukulska uchyla drzwi swojego domowego, studia nagraniowego. Każda z nich dzieli się swoją definicją piękna. Dla Natalii Kukulskiej: „Piękno to harmonijna kompozycja”, natomiast dla Mariety: „Piękno to blask, który płynie z wnętrza”. Piękno to również czas, który spędzamy w towarzystwie bliskich, jak widać w materiale można go uprzyjemnić wspólnym delektowaniem się Kolagenową Formułą Piękna Remé.

