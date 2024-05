Jak połączyć makijaż i pielęgnację?

Oto sposób gwiazd, by zatrzymać procesy starzenia się skóry. Żadne kremy czy zabiegi. To działa na zmarszczki

We współczesnym zabieganym świecie czasem trudno jest znaleźć czas na precyzyjną, długotrwałą pielęgnację skóry twarzy. A przecież makijaż też nie powstaje w sekundę. Dlatego eksperci marki Cashmere opracowali dwa produkty, które z powodzeniem spełniają funkcje kilku kosmetyków. DD BASE – DAILY DEFENCE to innowacyjna baza-serum, która zapewnia subtelne wykończenie makijażu z efektem delikatnego matu, a przy tym intensywnie pielęgnuje skórę. Dzięki zawartości witaminy C, niacynamidu i prebiotyków głęboko ją nawilża, wygładza i rozświetla. Co więcej, baza zawiera SPF 50+, który niczym najmocniejsza tarcza chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego. Z kolei DD CREAM – DAILY DEFENCE to wielofunkcyjny podkład-serum do twarzy, który dzięki zawartości kwasu hialuronowego utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry oraz wyraźnie ją odmładza. Mimo lekkiej formuły doskonale tuszuje wszelkie niedoskonałości. Jego kolejną zaletą jest SPF 30, który zapewnia ochronę przeciwsłoneczną i zapobiega fotostarzeniu skóry.

WYPRÓBUJ TEN IDEALNY DUET!

Wygładzająca baza-serum z witaminą C SPF 50+

DD BASE – DAILY DEFENCE

Wygładzająca baza-serum z witaminą C SPF 50+ pielęgnuje oraz zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem słonecznym.

Szukasz idealnego produktu do przedłużenia trwałości makijażu, ochrony SPF i równoczesnej zaawansowanej pielęgnacji?

Przedstawiamy Ci innowacyjną bazę-serum łączącą właściwości bazy pod makijaż, serum intensywnie pielęgnacyjnego oraz kremu ochronnego z wysokim filtrem UV. Ta wygładzająca baza zapewni Ci subtelne wykończenie z efektem delikatnego matu a także bardzo wysoką ochronę przed czynnikami zewnętrznymi oraz szkodliwym promieniowaniem słonecznym.

Wyjątkowa formulacja zapewnia głębokie nawilżenie oraz intensywne działanie pielęgnujące dzięki starannie skomponowanym składnikom: witaminie C, niacynamidowi i prebiotykom dbającym o mikrobiom skóry.

Wygładzająca baza-serum pod makijaż to perfekcyjny wygląd zarówno z makijażem, jak i bez niego.

Sposób użycia: Rozprowadź równomiernie bazę na skórze twarzy, szyi i dekoltu przed aplikacją podkładu. Wypróbuj koniecznie razem z podkładem marki Cashmere, dopasowanym do Twoich potrzeb!

Nawilżający podkład-serum z kwasem hialuronowym SPF 30

DD CREAM – DAILY DEFENCE

Dostępne odcienie: Natural Beige, Beige, Warm Beige

Nawilżający podkład-serum z kwasem hialuronowym SPF 30 pielęgnuje oraz zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem słonecznym.

Zależy Ci na naturalnym wyglądzie i szukasz idealnego podkładu z ochroną SPF oraz właściwościami pielęgnacyjnymi? Przedstawiamy Ci innowacyjny produkt, który łączy właściwości podkładu, serum pielęgnacyjnego oraz kremu z wysokim filtrem UV. Zapewnia ochronę przed promieniowaniem słonecznym i zapobiega fotostarzeniu. Starannie skomponowane składniki: 3% kompleksu humektantów z kwasem hialuronowym oraz witaminą C odpowiadają za utrzymanie prawidłowego poziomu nawilżenia oraz odmłodzenie skóry.

Lekka formuła zapewnia subtelne pudrowe wykończenie z efektem delikatnego matowienia, jednocześnie kamuflując drobne przebarwienia oraz zmiany trądzikowe.

Polecany do każdego rodzaju cery, nie tworzy efektu maski i nie zatyka porów.

Sposób użycia: Rozprowadź podkład równomiernie na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Możesz go stosować na bazy Cashmere, przedłużając w ten sposób trwałość makijażu i podkreślając efekt wygładzenia skóry.

