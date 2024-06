i Autor: Shutterstock(2)

Jak do tego doszło?

4-letni chłopiec wpadł pod kosiarkę. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala

Do koszmarnego wypadku doszło we wsi Białobłocie, w gminie Deszczno. 4-latni chłopczyk w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach wpadł pod kosiarkę zamontowaną na ciągniku rolniczym. Dziecko w bardzo ciężkim stanie zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.