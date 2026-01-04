Tragiczny początek roku. Znany dziennikarz nie żyje. Miał tylko 42 lata

Smutną informację o nagłej śmierci znanego dziennikarza przekazał "Kurierowi Szczecińskiemu" ks. Grzegorz Legutko, proboszcz parafii w Nowogardzie. Kondolencje rodzinie złożył także tamtejszy Urząd Miejski, podkreślając ogromną stratę dla lokalnej społeczności. Na Facebooku wciąż przekazywana jest informacja, którą trudno przyjąć i zrozumieć.

Tragiczny wypadek na drodze

Piotr Słomski zginął w piątek, 2 stycznia 2026 roku, w pobliżu miejscowości Szadzko pod Stargardem. Przed godziną 13., na drodze Suchań–Dobrzany samochód, którym podróżowali dziennikarz z młodszym bratem, wpadł w poślizg i zjechał do rzeki Pęzinki. Akcja ratunkowa nastąpiła niemal natychmiast, ale była wyjątkowo trudna.

Wydobycie Piotra Słomskiego i jego brata z pojazdu trwało długo. Mężczyźni byli silnie wychłodzeni po wyjęciu z rzeki. Kierowca auta doznał ciężkich obrażeń i miał objawy hipotermii. Z miejsca zdarzenia został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Drawsku Pomorskim. Niestety, mimo intensywnej walki lekarzy, życia Piotra Słomskiego nie udało się uratować.

Kim był Piotr Słomski

Zmarły tragicznie dziennikarz od wielu lat był związany z lokalnymi, zachodniopomorskimi mediami. Pełnił funkcję redaktora naczelnego "Dziennika Stargardzkiego", gdzie cieszył się dużym autorytetem i zaufaniem współpracowników. Zawodowo zajmował się także edukacją. Pracował jako lektor języka angielskiego w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Piotr Słomski był także autorem książki "Do zobaczenia, Kasztanku!", poświęconej losom Sybiraków. Angażował się w życie publiczne i samorządowe. Pełnił funkcję radnego Rady Miasta Nowogard, aktywnie uczestnicząc w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

Piotr Słomski był mężem i ojcem

Prywatnie Piotr Słomski był mężem i ojcem. Jego śmierć oznacza ogromną tragedię dla najbliższych. Dziennikarz pozostawił żonę i osierocił syna Stasia.

Śmierć Piotra Słomskiego to bolesna strata nie tylko dla rodziny, ale także dla środowiska dziennikarskiego i mieszkańców regionu, którzy zapamiętają go jako człowieka zaangażowanego, oddanego swojej pracy i sprawom lokalnym.