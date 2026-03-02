Sebastian Fabijański nie chce syna w "Tańcu z Gwiazdami". Mówi dlaczego!

Sebastian Fabijański coraz śmielej radzi sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", ale w jednej kwestii pozostaje nieugięty. W rozmowie z "Super Expressem" aktor zdradził, że nie zamierza zapraszać swojego syna na plan programu. Powód? Chodzi o dobro pięciolatka i środowisko, które nie jest dla dziecka odpowiednie.

Sebastian Fabijański z rodziną w "Tańcu z Gwiazdami"?

Każdy odcinek "Tańca z Gwiazdami" to ogromne widowisko: światła, kamery, głośna muzyka i setki emocji unoszących się w powietrzu. Widzowie często wypatrują na trybunach rodzin i bliskich uczestników. W przypadku Sebastiana Fabijańskiego wielu zastanawia się, czy na widowni pojawi się jego syn. Aktor postanowił uciąć spekulacje i jasno wyjaśnić swoją decyzję.

Zapytany przez "Super Express", czy chciałby zobaczyć syna na widowni, odpowiedział bez wahania. Z wypowiedzi aktora można wywnioskować, że plan tanecznego show to przestrzeń pełna adrenaliny i intensywnych wrażeń, z którymi nawet dorośli czasem mają problem. 

Nie wydaje mi się, że to jest w ogóle dla pięcioletniego dziecka dobre środowisko. Bardzo głośna muzyka, dużo bodźców, ludzie wokół, to nie byłoby chyba dobrym pomysłem, żeby on zasiadł na widowni tego programu - powiedział "Super Expressowi" Sebastian.

Aktor dodaje, że zdecydowanie woli, by syn oglądał go w spokojniejszych warunkach. W domowym zaciszu, bez huku muzyki i fleszy aparatów, jego występ będzie dla chłopca po prostu ciekawostką, a nie medialnym wydarzeniem.

Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest, żeby sobie zobaczył ewentualnie, jak tata tańczy na YouTube, czy w telewizorze - mówi nam Fabijański.

Fabijański nigdy nie ukrywał, że ojcostwo to dla niego najważniejsza rola w życiu. W świecie, w którym wielu celebrytów chętnie zabiera dzieci na czerwone dywany i plan zdjęciowy, jego decyzja może więc zaskakiwać. On jednak wybiera prywatność i spokój dziecka ponad medialne zainteresowanie.

