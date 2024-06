Ktoś strzelał do autobusu miejskiego w Żywcu. Sprawą zajmuje się policja

Wpis siostry skatowanego Marcina wzrusza do granic możliwości. "Kocham nad życie i do zobaczenia"

Wstrząsająca relacja narzeczonej skatowanego Marcina. "Do samego końca go dobijali"

Do tego wstrząsającego zdarzenia doszło w środę, 12 czerwca. Do zdarzenia doszło na ulicy Jagodowej w Żywcu. Opisem tego zdarzeniach w mediach społecznościowych podzielił się burmistrz miasta Antoni Szlagor.

"W środę doszło do skandalicznej sytuacji na ulicy Jodłowej w Żywcu. Nieznany sprawca strzelił do autobusu komunikacji miejskiej z broni typu wiatrówka. Pasażerka siedząca obok okna w który trafił śrut może mówić o wielkim szczęściu, albowiem naprawdę niewiele brakowało by została ciężko ranna" - napisał burmistrz Żywca.

Jak dodał burmistrz, policja zajmuje się sprawą. Zaapelował również do mieszkańców, by ci pomogli w uchwyceniu sprawcy tego występku.

"Tym razem nie doszło do tragedii, ale nie możemy bezczynnie czekać aż dojdzie do kolejnego tego typu aktu" - dodał burmistrz.