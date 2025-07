Spis treści

Od osady do dużego miasta. Historia Sosnowca

Sosnowiec to miasto na prawach powiatu, położone na Wyżynie Śląskiej, tuż obok Katowic. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z czerwca 2024 roku liczy ponad 185 tysięcy mieszkańców. Tym samym więc nie jest małą miejscowością, choć wielu nadal tak je postrzega. Co ciekawe, lata temu Sosnowiec faktycznie był niewielkich rozmiarów osadą, lecz z czasem diametralnie się rozrósł.

Dynamiczny rozwój miasto osiągnęło głównie w XIX wieku, dzięki odkryciu bogatych złóż węgla oraz rozwojowi kolei. Prawa miejskie Sosnowiec uzyskał w czerwcu 1902 roku, a swoją nazwę zawdzięcza borom sosnowym, które pierwotnie porastały tereny miejscowości.

Dziś miasto składa się z aż 19 dzielnic, co czyni je wyjątkowo rozbudowanym administracyjnie. Co ciekawe, to właśnie w Sosnowcu, a dokładnie w dzielnicy Zagórze znajduje się najkrótsza ulica w Polsce: ulica Leopolda Infelda, mierząca zaledwie 25 metrów.

Sosnowiec: miasto niesprawiedliwie wyśmiewane

Niestety, ale Sosnowiec jest jednym z najczęściej wyśmiewanych miast w Polsce. W sieci nietrudno znaleźć mnóstwo dowcipów czy memów związanych z miejscowością, które - jak się okazuje - nie do końca wpisują się w jej krajobraz i ogólną naturę. Ludzie drwią z Sosnowca głównie z powodu stereotypów, które przez lata narastały wokół miasta i wpisały się wręcz w jego część.

Przez dekady miasto kojarzono bowiem niemal wyłącznie z górnictwem i fabrykami, co sprawiło, że nie był postrzegany jako atrakcyjny kierunek dla turystów. Tymczasem rzeczywistość okazuje się zupełnie inna – Sosnowiec co rusz zmienia się i rozwija, a odwiedzający często są pozytywnie zaskoczeni.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie Sosnowca, które pokazują, iż miejscowość nie jest tylko szarym i zapomnianym punktem przemysłowym na mapie Polski.

Co robić w Sosnowcu? Miasto oferuje sporo atrakcji

Wbrew powszechnym żartom Sosnowiec oferuje sporo interesujących miejsc, zarówno dla mieszkańców, jak i dla odwiedzających. Oto kilka atrakcji, które warto zobaczyć:

Zamek Sielecki w Sosnowcu

Kościół Św. Tomasza Apostoła

Pałac Dietla

Muzeum w Sosnowcu

Egzotarium

Park Miejski

Trójkąt Trzech Cesarzy

Park Sielecki.

