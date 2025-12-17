Wjechał na chodnik i próbował rozjechać pieszych. Areszt dla Zbigniewa W. przedłużony! Taranował ludzi celowo?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-17 16:44

Sąd Okręgowy w Toruniu zdecydował: Zbigniew W., który w lipcu w Chełmnie wjechał pod prąd i staranował pięć osób, pozostanie w areszcie do 6 lutego! Prokuratura nie ma wątpliwości – to był celowy atak! Czy biegli potwierdzą tę przerażającą tezę? Co czeka ofiary dramatu?

Zbigniew W. staranował pieszych na chodniku

Przypomnijmy, do makabrycznego wypadku doszło 11 lipca w Chełmnie. Około godziny 14:30, Zbigniew W., kierując Mitsubishi, wjechał "pod prąd" w ulice Rynek i Hallera. Na chodniku zmiótł matkę z dwiema córkami, a potem kolejne osoby. Auto demolowało znaki drogowe, a zatrzymało się dopiero na schodach kamienicy!

Dramat wciąż trwa! Ofiary walczą o powrót do zdrowia

W wyniku szaleńczego rajdu Zbigniewa W. rannych zostało aż pięć osób! Najbardziej ucierpiały siostry: 11-letnia Eliza ze złamanym kręgosłupem i 13-letnia Lena z licznymi obrażeniami, która długo leżała w śpiączce! Dziewczynki spędziły długie tygodnie w szpitalach, a teraz czeka je długa i kosztowna rehabilitacja.

Prokuratura od początku twierdzi, że Zbigniew W. działał z premedytacją! Już w lipcu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa pięciu osób! Grozi mu za to nawet dożywocie!

Co dalej ze śledztwem? Zbigniew W. niczego nie pamięta?!

Sąd przedłużył areszt dla Zbigniewa W.! Decyzja jest podyktowana obawą matactwa i grożącą mu surową karą. Śledztwo zmierza ku końcowi, a kluczowe będą opinie biegłych.

Prokuratura ma już opinię z rekonstrukcji wypadku. Wynika z niej, że Mitsubishi pędziło z prędkością 30-35 km/h i nie hamowało! Kierowca nie próbował też omijać pieszych! Śledczy czekają teraz na opinię psychiatrów, którzy badali Zbigniewa W.

Sam podejrzany nie przyznawał się do winy! Dziennikarzowi "Super Expressu" tłumaczył, że niczego nie pamięta i o wypadku dowiedział się z mediów. Po przesłuchaniu w prokuraturze płakał.

