Znany autor kryminałów prezentuje nową książkę. Legendarny toruński lokal miejscem akcji

Jak informują organizatorzy, wybór miejsca nie jest przypadkowy. Legendarny toruński lokal Hard Rock Pub Pamela pojawia się na kartach powieści jako jedno z miejsc akcji, co nadaje spotkaniu dodatkowy wymiar - literatura zostaje osadzona w realnej przestrzeni miasta, a czytelnicy mają okazję spotkać autora w miejscu znanym z lektury.

Podczas spotkania zaplanowano rozmowę z pisarzem, poświęconą zarówno najnowszej książce, jak i warsztatowi twórczemu autora, kulisom pracy nad powieściami oraz inspiracjom literackim. Przewidziano także czas na pytania od publiczności.

Uczestnicy będą mieli możliwość zakupu książki „Zmora. Czarna Toń”, zdobycia autografu oraz wykonania pamiątkowego zdjęcia z autorem. Spotkanie poprowadzi Adrian Aleksandrowicz.

Toruń: Robert Małecki opowie o nowej powieści

Robert Małecki podkreśla wyjątkowy charakter wydarzenia. - Bardzo się cieszę, że pierwszy raz spotkam się z moimi czytelnikami w Hard Rock Pubie Pamela, kultowym miejscu na kulturalnej mapie Torunia. Biorąc pod uwagę to, jacy wirtuozi występowali na tej scenie, czuję się odrobinę onieśmielony. Na szczęście, nie będę prezentował muzyki, a jedynie opowiadał o moich powieściach i o tym, jak je piszę - zapowiada autor.

Hard Rock Pub Pamela od lat pełni funkcję miejsca spotkań nie tylko muzycznych, ale również literackich. Wcześniej swoje książki prezentowali tam m.in. Tomasz Organek, Marcel Woźniak, Daniel Ludwiński, Mariusz Szalbierz oraz Zdzisław Pająk. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności i na stałe wpisały się w kulturalny krajobraz Torunia.

- Spotkanie z Robertem Małeckim stanowi kontynuację tej inicjatywy i jest kolejnym przykładem łączenia literatury z przestrzenią miejską oraz miejscami kojarzonymi dotąd przede wszystkim z innymi formami działalności artystycznej - chwalą się organizatorzy.

Środa, 17 grudnia 2025 r. - godzina 18:00

Hard Rock Pub Pamela, ul. Legionów 36, Toruń

Galeria ze zdjęciami: Hard Rock Pub Pamela to również turnieje szachowe