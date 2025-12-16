Prokuratura Okręgowa w Toruniu 16 grudnia skierowała do sądu w Kwidzyniu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K., synowi Jacka Kurskiego. Jest on oskarżony o gwałt i wykorzystanie seksualne osoby poniżej 15. roku życia.

Do zdarzeń miało dochodzić w 2009 roku w Gdańsku oraz w leśniczówce Danielówka. Oskarżony Antoni K. nie przyznaje się do winy.

Za zarzucane czyny grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa w przeszłości była umarzana.

We wtorek, 16 grudnia 2025 roku na oficjalnej stronie Prokuratury Okręgowej w Toruniu pojawił się komunikat w sprawie skierowania przez prokuraturę aktu oskarżenia. Oto treść komunikatu:

Prokuratura Okręgowa w Toruniu prowadziła śledztwo dotyczące zdarzeń sprzed lat popełnionych w leśniczówce Danielino i Gdańsku na szkodę, wówczas małoletniej pokrzywdzonej Magdaleny N. Zebrany w śledztwie materiał dowodowy uzasadniał przedstawienie Antoniemu K. zarzutu o to, że w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, bliżej nieustalonego dnia, nie wcześniej niż 8 maja 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. w Gdańsku i w leśniczówce Danielówka, gmina Stary Dzierzgoń, wykorzystując zależność emocjonalną i społeczną małoletniej pokrzywdzonej Magdaleny N., pod pretekstem masażu i nagrody w postaci wspólnych gier i zabaw, co najmniej trzykrotnie tj. w Gdańsku, przemocą doprowadził wymienioną małoletnią w chwili zdarzenia poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego oraz w leśniczówce Danielówka, przemocą, uniemożliwiając pokrzywdzonej swobodne opuszczenie pokoju poprzez jego zamknięcie na klucz doprowadził wymienioną małoletnią w chwili zdarzenia poniżej 15 roku życia dwukrotnie do obcowania płciowego tj. na podstawie art. 4 § 1 kk o czyn z art. 197 § 1 kk i art. 200 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia sprzeczne z ustaleniami stanu faktycznego. Za zarzucane mu aktem oskarżenia przestępstwo grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Pod komunikatem podpisał się w zastępstwie Rzecznika Prasowego prok. Rafał Ruta – Naczelnik 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Oskarżonym przez prokuraturę jest syn Jacka Kurskiego.

Antoni K. odpiera zarzuty

Przypomnijmy, że Antoni K. nie przyznaje się do winy. W oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych syn polityka PiS formułowane wobec niego zarzuty nazwał kłamstwami. Zapowiedział również złożenie prywatnego aktu oskarżenia przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi.