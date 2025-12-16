Syn Jacka Kurskiego stanie przed sądem! Prokuratura oskarża go o skrzywdzenie małoletniej dziewczyny

Mariusz Korzus Konsultacja: at
2025-12-16 18:46

Ta sprawa ciągnie się od lat. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości była umarzana. Gdy zmieniła się władza najpierw prokuratura przedstawiła zarzuty Antoniemu K., synowi byłemu prezesowi Telewizji Polskiej, a dzisiaj prokuratura przesłała do Sadu Rejonowego w Kwidzyniu akt oskarżenia. Synowi Jacka Kurskiego za zgwałcenie i wykorzystanie małoletniej poniżej 15. roku życia grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Syn Jacka Kurskiego nie przyznaje się do winy.

Oskarżyła syna Kurskiego o gwałt

i

Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Shutterstock Oskarżyła syna Kurskiego o gwałt
  • Prokuratura Okręgowa w Toruniu 16 grudnia skierowała do sądu w Kwidzyniu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K., synowi Jacka Kurskiego. Jest on oskarżony o gwałt i wykorzystanie seksualne osoby poniżej 15. roku życia.
  • Do zdarzeń miało dochodzić w 2009 roku w Gdańsku oraz w leśniczówce Danielówka. Oskarżony Antoni K. nie przyznaje się do winy.
  • Za zarzucane czyny grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa w przeszłości była umarzana.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko synowi Jacka Kurskiego

We wtorek, 16 grudnia 2025 roku na oficjalnej stronie Prokuratury Okręgowej w Toruniu pojawił się komunikat w sprawie skierowania przez prokuraturę aktu oskarżenia. Oto treść komunikatu:

Prokuratura Okręgowa w Toruniu prowadziła śledztwo dotyczące zdarzeń sprzed lat popełnionych w leśniczówce Danielino i Gdańsku na szkodę, wówczas małoletniej pokrzywdzonej Magdaleny N.

Zebrany w śledztwie materiał dowodowy uzasadniał przedstawienie Antoniemu K. zarzutu o to, że w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, bliżej nieustalonego dnia, nie wcześniej niż 8 maja 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. w Gdańsku i w leśniczówce Danielówka, gmina Stary Dzierzgoń, wykorzystując zależność emocjonalną i społeczną małoletniej pokrzywdzonej Magdaleny N., pod pretekstem masażu i nagrody w postaci wspólnych gier i zabaw, co najmniej trzykrotnie tj. w Gdańsku, przemocą doprowadził  wymienioną małoletnią w chwili zdarzenia poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego oraz w leśniczówce Danielówka, przemocą, uniemożliwiając pokrzywdzonej swobodne opuszczenie pokoju poprzez jego zamknięcie na klucz doprowadził wymienioną małoletnią w chwili zdarzenia poniżej 15 roku życia dwukrotnie do obcowania płciowego tj. na podstawie art. 4 § 1 kk o czyn z  art. 197 § 1 kk i art. 200 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z  art. 12 kk. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia sprzeczne z ustaleniami stanu faktycznego.  Za zarzucane mu aktem oskarżenia przestępstwo grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Pod komunikatem podpisał się w zastępstwie Rzecznika Prasowego prok. Rafał Ruta – Naczelnik 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Oskarżonym przez prokuraturę jest syn Jacka Kurskiego.

Polecany artykuł:

12-latka rozpyliła gaz pieprzowy podczas lekcji! Konieczna była ewakuacja uczni…

Antoni K. odpiera zarzuty

Przypomnijmy, że Antoni K. nie przyznaje się do winy. W oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych syn polityka PiS formułowane wobec niego zarzuty nazwał kłamstwami. Zapowiedział również złożenie prywatnego aktu oskarżenia przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi.

Super Express Google News
Planował zamach, studiował na KUL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
ANTONI KURSKI
AKT OSKARŻENIA