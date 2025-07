Tu kręcono "Wiedźmina" i "Janosika". Oto najpiękniejsza warownia Śląska

W Polsce znajdziemy setki zamków i warowni, które stanowią cenne dziedzictwo historyczne i architektoniczne. Każdy z nich ma swoją unikalną historię, charakter i atmosferę - od gotyckich twierdz po romantyczne ruiny. Jednym z najbardziej imponujących i rozpoznawalnych obiektów tego typu jest bez wątpienia Zamek Ogrodzieniec, położony w malowniczym krajobrazie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Usytuowany na skalnym wzgórzu od wieków fascynuje turystów, artystów i filmowców, a jego dramatyczna historia, majestatyczne mury i wyjątkowe położenie czynią go nie tylko perłą Szlaku Orlich Gniazd, ale i jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce.

Najpiękniejszy zamek województwa śląskiego. To tu kręcono "Wiedźmina", "Janosika" i "Zemstę"

Jak wiadomo, w województwie śląskim znajduje się wiele zamków i ruin warowni, jednak tylko jeden z nich może pochwalić się mianem najpiękniejszego i najbardziej filmowego. Mowa oczywiście o wspomnianym powyżej zamku Ogrodzieniec, spektakularnie położonym na wapiennych skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obiekt zyskał rozgłos nie tylko dzięki swojej malowniczej lokalizacji i ciekawej historii, ale również dzięki filmowcom. W jego murach kręcono sceny do:

"Wiedźmina" (Netflix, 2019) – ruiny posłużyły za Twierdzę Sodden w finale pierwszego sezonu.

"Zemsty" w reżyserii Andrzeja Wajdy – adaptacji klasycznej komedii Fredry.

"Janosika" z Markiem Perepeczko – kultowego serialu, który wszedł do kanonu polskiej popkultury.

"Rycerza" Lecha Majewskiego – artystycznego dramatu historycznego z 1980 roku.

"Dwa światy" – polsko-australijskiego serialu, którego zdjęcia realizowano w całej Jurze.

Co ciekawe, zamek Ogrodzieniec zainteresował też świat muzyki. Legendarna grupa Iron Maiden nagrała tu wstawkę filmową do koncertowego filmu "Live After Death", wykorzystaną przy utworze Hallowed Be Thy Name.

Zamek z historią sięgającą Krzywoustego i Kazimierza Wielkiego

Choć współczesna forma budowli pochodzi z XIV-XV wieku, jej historia zaczyna się znacznie wcześniej. Jak czytamy na portalu eska.pl, pierwsze umocnienia obronne wzniesiono tu prawdopodobnie za panowania Bolesława Krzywoustego, ale zostały one zniszczone podczas najazdu Tatarów w 1241 roku. Murowany zamek wzniósł natomiast król Kazimierz Wielki, a następnie przekazał go marszałkowi Królestwa Polskiego - Przedborowi z Brzezia.

W 1702 roku w czasie wojny północnej zamek został podpalony przez wojska szwedzkie Karola XII. Choć częściowo przetrwał, nikt nie podjął się jego pełnej odbudowy. Ostateczny upadek przypieczętowały rozbiórki prowadzone przez Ludwika Kozłowskiego, który wykorzystywał zamek jako źródło budulca.

Po II wojnie światowej obiekt został znacjonalizowany, a w latach 1949–1973 przeprowadzono prace zabezpieczające i konserwatorskie. Obecnie zachowany jest jako trwała ruina i udostępniany zwiedzającym.

Zamek Ogrodzieniec to jedno z tych miejsc, które zapadają w pamięć na długo, nie tylko ze względu na swoją monumentalną formę, ale przede wszystkim dzięki unikalnemu klimatowi, jaki tworzy połączenie historii, natury i kultury. Co ważne, położenie zamku na Szlaku Orlich Gniazd sprawia, że można go łatwo połączyć z odwiedzinami w innych jurajskich warowniach.