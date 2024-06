Wstrząsająca relacja narzeczonej skatowanego Marcina. "Do samego końca go dobijali"

Wpis siostry skatowanego Marcina wzrusza do granic możliwości. "Kocham nad życie i do zobaczenia"

Mieszkańcy województwa śląskiego są głęboko poruszeni brutalnym pobicie w Sosnowcu w trakcie Fun Festivalu. 9 czerwca 16-latkowie brutalnie pobili 28-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Mężczyzna został zaatakowany w tłumie ludzi, jak mówią świadkowie, stanął w obronie słabszego. Niestety, Marcinowi i jego narzeczonej nikt z tłumu nie pomógł.

Skatowany jastrzębianin zmarł w szpitalu.

O tym, jak wyglądało całe zajście opowiedziała wstrząśnięta partnerka mężczyzny w rozmowie z "Uwagą" TVN. W swojej poruszającej relacji, kobieta opowiedziała, że próbowała pomóc Marcinowi, jednak została bardzo mocno odepchnięta, upadła uderzając głową o gzyms. 28-latek zauważył, że jego partnerka leży na ziemi, zeskoczył z murku i wtedy nastolatkowie go otoczyli. Mężczyzna dostał w twarz i upadł.

- "Widziałam, jak upada. Widziałam jego śmierć, na czworaka szłam, bo nie czułam się na siłach, żeby wstać. Widziałam falę krwi" - opisuje partnerka Marcina w rozmowie z "Uwagą" TVN.

Kobieta dodaje, że gdy jej ukochany upadł, napastnicy nie przestali go bić. Kopali go po głowie i brzuchu. "Do samego końca go dobijali, nikt nam nie pomógł" - wspomina zrozpaczona kobieta.

Marcin zmarł 11 czerwca w sosnowieckim szpitalu. Prokuratura zleciła sekcję zwłok mężczyzny. Trzej nastolatkowie, którzy brutalnie pobili mężczyznę, decyzją sądu trafili do schroniska dla nieletnich, gdzie spędzą najbliższe trzy miesiące. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.