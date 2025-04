Rosomakowy baby boom w Śląskim ZOO! Radosna nowina dla miłośników zwierząt

Co tam się stało?

Zarzuty korupcyjne dla lekarza. Szokujące, co znaleźli w mieszkaniu Wojciecha P.

Rosomaki, drapieżniki doskonale przystosowane do surowych warunków klimatycznych, zmagają się ze zmniejszającą się populacją w naturalnym środowisku. Każde narodziny w ZOO to cenny wkład w programy ochrony gatunkowej. Młode rosną zdrowo, a ich matka otacza je troskliwą opieką. Kiedy będzie można zobaczyć małe rosomaki?

Radosna nowina ze Śląskiego ZOO! Narodziny rosomaków nadzieją dla gatunku

Narodziny rosomaków w Śląskim ZOO to wydarzenie o dużym znaczeniu dla ochrony tego gatunku. Rosomaki to drapieżniki z rodziny łasicowatych, które zamieszkują północne regiony Europy, Azji i Ameryki Północnej. Ich populacja w środowisku naturalnym maleje z powodu utraty siedlisk, zmian klimatycznych i polowań. Dlatego każde narodziny w ogrodach zoologicznych są cennym wkładem w programy ochrony gatunkowej.

Kiedy na świat przyszły małe rosomaki?

Jak informuje Śląski Ogród Zoologiczny, młode rosomaki przyszły na świat 18 lutego. Od tego czasu przebywają pod czujną opieką matki w specjalnie przygotowanym dla nich miejscu. Personel ZOO dba o to, by miały zapewnione optymalne warunki do rozwoju.

Obecnie maluchy przebywają w odizolowanym, bezpiecznym miejscu, gdzie mogą spokojnie rosnąć i nabierać sił. Wkrótce jednak rozpoczną eksplorację swojego wybiegu, co będzie wspaniałą okazją dla odwiedzających ZOO, by podziwiać te urocze zwierzęta.

Czym charakteryzują się rosomaki?

Rosomaki to zwierzęta o krępej budowie ciała, krótkich nogach i gęstym futrze, które chroni je przed mrozem. Są wszystkożerne, ale w ich diecie dominują mięso i padlina. Rosomaki są znane ze swojej siły i wytrwałości, potrafią pokonywać duże odległości w poszukiwaniu pożywienia.