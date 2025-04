To nie może być przypadek. Ktoś podpala stare budki na bazarze Różyckiego

Bestialskie ataki na starsze kobiety w Warszawie. Policja zatrzymała podejrzanego. Zdradził go ślad na torebce

Około godziny 19, na terenie Bazaru Różyckiego wybuchł pożar. Ogień objął kilka starych budek i altan śmietnikowych znajdujących się między ulicami Targową a Brzeską. Z relacji świadków i strażaków wynika, że ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie. Z pożarem walczyły trzy zastępy straży pożarnej. Na szczęście, nikt nie został poszkodowany.

Akcja gaśnicza była prowadzona zarówno na terenie bazaru, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. Pożar był dość rozległy i mocno rozwinięty. Z relacji służb wynika, że najbardziej prawdopodobną przyczyną było podpalenie. Ogień miał kilka metrów wysokości, a kłęby czarnego dymu były widoczne z daleka.

To już drugi taki przypadek w ostatnich tygodniach. 19 marca w ogniu stanęło aż 17 boksów handlowych o łącznej powierzchni blisko 100 metrów kwadratowych. W sobotnim pożarze zniszczeniu uległo kolejnych 5 budek. W obu przypadkach ogień pojawił się po południu, już po zakończeniu handlu, i dotyczył wyłącznie starej, nieużytkowanej części targowiska.

Sprawą zajmuje się już prokuratura. Śledczy mają ustalić, czy doszło do celowego działania, kto może za tym stać i jaki byłby potencjalny motyw. Mimo że na razie brak oficjalnych informacji, wiele wskazuje na to, że to nie koniec tej historii.

