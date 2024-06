Idealne połączenie pielęgnacji oraz makijażu. Tint do policzków, który rozpromieni Twoją skórę

Kremowe produkty do makijażu twarzy to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki. Wiele osób obawia się, że aplikacja kremowych kosmetyk jest trudna i czasochłonna. Nic bardziej mylnego, wystarczy jedynie zbity pędzel lub gąbeczka do makijażu, by szybko rozetrzeć produkt na skórze. Koniecznie spróbuj tej techniki, efekt może przerosnąć Twoje oczekiwania.

Marka Bielenda wypuściła nowe kolory ich kultowych kropelek do twarzy.

Baza upiększająca do twarzy 3w1- odcień CORAL

Doda skórze pięknego koloru i blasku dzięki swojemu uniwersalnemu różowemu kolorowi, który jest połączony z delikatnymi złotymi drobinami. Dzięki właściwościom pielęgnacyjnym i super składnikom aktywnym nada się ona nie tylko do makijażu, ale będzie pielęgnować Twoją skórę i dbać o jej zdrowy piękny wygląd. Brzmi kusząco, prawda?

Nałóż bazę jako róż na wybrane miejsca (policzki, nos, czoło) i dodaj swojej skórze zdrowego, soczystego wyglądu. Możesz nakładać ją na mokry podkład – wtedy efekt będzie bardziej subtelny, ponieważ baza po chwili delikatnie się wtopi w skórę. Możesz nałożyć ją również na upudrowaną twarz – wówczas efekt może być bardziej wyrazisty. Wszystko zależy od Ciebie!

Używaj bazy w formie delikatnej pomadki, najlepiej po uprzednim nałożeniu balsamu nawilżającego do ust.

Nie chcesz używać klasycznego cienia do powiek? Wystarczy, że wklepiesz kilka kropli bazy w ten obszar i uzyskasz spójny efekt kolorystyczny ze swoimi policzkami.

i Autor: materiał prasowy Bielenda

Baza upiększająca do twarzy dostosowująca się do koloru skóry 3w1

i Autor: materiał prasowy Bielenda