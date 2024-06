Lubiany sklep odzieżowy ogłasza upadłość! Klienci mają problemy z odzyskaniem pieniędzy za ubrania. Szumnie otwierali sklep w Polsce. Co się z nim stało?

Idealne połączenie pielęgnacji oraz makijażu. Tint do policzków, który rozpromieni Twoją skórę

To nie są dobre czasy dla branży odzieżowej. Praktycznie nie ma tygodnia bez kolejnych doniesień o zamknięciach i upadłościach. Problemy dotykają nie tylko małe marki, ale także światowych gigantów. Już od kilku lat H&M zamyka kolejne sklepy, a wiele znanych marek zostało zlikwidowanych. Holenderski gigant modowy, marka Scotch&Soda po raz kolejny ogłosiła upadłość. To już kolejny takich ruch z ich strony. Wcześniej, w 2022 roku próbę ratowania podjął amerykański inwestor Bluestar Alliance. Niestety, nawet jemu nie udało się uratować sytuacji. Marka Scotch&Soda kilka lat temu otworzyła swój pierwszy sklep w Polsce. Placówka zlokalizowana we Wrocław Fashion Outlet już jednak nie funkcjonuje. Według medialnych doniesień sklepy Scotch&Soda mają na razie pozostać otwarte, jednak klienci mogą spodziewać się problemów z realizacją ich zamówień. Czas oczekiwania na dostarczenie zamówienia będzie wydłużony, a Ci którzy odesłali swoją przesyłkę i nie otrzymali zwrotu pieniędzy powinni kontaktować się bezpośrednio z syndykiem.

Ubrania Scotch&Soda - czy można kupić je jeszcze w Polsce?

Towary holenderskiej marki Scotch&Soda dostępne w Polsce między innymi za pośrednictwem sklepu internetowego Zalando. Na ten moment Zalando nie informuje o utrudnieniach oraz opóźnieniach w dostawach. Zamówienia realizowane są normalnie, a czas dostawy wynosi około dwóch dni roboczych.