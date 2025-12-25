Powiedz teściowej to jedno zdanie. Nie będzie Cię męczyć z dokładkami w święta. Jak grzecznie podziękować i uniknąć świątecznego obżarstwa?

Boże Narodzenie to czas spędzony z rodziną, najczęściej przy stole sowicie zastawionym potrawami. I wtedy wkracza głos gospodyni mówiący: "Spróbuj jeszcze karpika". A Ty masz już pełny żołądek. Jak grzecznie odmówić teściowej dokładki w święta? Powiedz jej to jedno zdanie, a szybko przestanie Cię męczyć kolejnymi porcjami jedzenia.

i Autor: Daniel Megias/ Shutterstock