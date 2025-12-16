Dodaj do buraków, a jeszcze zdążysz zrobić zakwas na święta. Wigilijny barszcz będzie najpyszniejszy od lat

Zakwas z buraków to podstawa wigilijnego barszczu, ale jego przygotowanie wymaga cierpliwości.

Istnieje prosty sposób na przyspieszenie fermentacji, dzięki czemu zakwas będzie gotowy w kilka dni.

Poznaj przepis na domowy zakwas i odkryj, jak jeden składnik może skrócić czas oczekiwania!

Nie rezygnuj z domowego barszczu – sprawdź, jak łatwo przygotować idealny zakwas!

Jak zrobić zakwas z buraków? Ten składnik sprawi, że będzie gotowy w ciągu kilku dni

Gotowy zakwas z buraków jest bazą do przygotowania wigilijnego barszczu. Wystarczy dodać go do wywaru z warzyw i przypraw, a następnie zagotować. Można użyć go także do innych potraw, takich jak barszcz ukraiński czy chłodnik. Zamiast kupować, można go przygotować w domu. To bardzo prosty przepis, jednak wymaga odrobiny cierpliwości. Na szczęście proces fermentacji można przyspieszyć. Fermentacja najlepiej przebiega w temperaturze pokojowej (około 20-22 stopni C). Jeśli jest zbyt zimno, proces może się wydłużyć. Zakwas będzie szybciej gotowy do użycia, jeśli dodamy do niego kromkę razowego chleba na zakwasie.

Prosty przepis na zakwas z buraków

Składniki: 1 kg buraków, 3-4 ząbki czosnku, 2-3 liście laurowe, 5-6 ziaren ziela angielskiego, 1 łyżka soli, 1 kromka razowego chleba (najlepiej na zakwasie), 1,5 litra przegotowanej, ostudzonej wody.

Przygotowanie: Zacznij od dokładnego umycia buraków. Następnie obierz je i pokrój w cienkie plasterki lub kostkę. Im mniejsze kawałki, tym szybciej buraki oddadzą swój kolor i smak do zakwasu. Wybierz duży, czysty słoik lub kamionkowe naczynie. Upewnij się, że jest dobrze umyte i wyparzone, aby uniknąć niepożądanych bakterii, które mogłyby zepsuć zakwas. Na dnie słoika połóż kilka plasterków czosnku, liście laurowe i ziele angielskie. Następnie dodaj warstwę buraków. Powtarzaj warstwy, aż zużyjesz wszystkie składniki. Na wierzchu umieść kromkę chleba. Wodę zagotuj, następnie rozpuść w niej sól. Zalej buraki solanką, tak aby były całkowicie przykryte. Zakryj słoik gazą lub czystą ściereczką i zabezpiecz gumką. Odstaw słoik w ciepłe, ciemne miejsce na około 5-7 dni. Codziennie sprawdzaj zakwas, mieszając go delikatnie czystą łyżką. Po zakończeniu fermentacji, gdy zakwas nabierze intensywnego koloru i kwaskowatego smaku, przecedź go przez sitko lub gazę, aby usunąć buraki i przyprawy. Przelej zakwas do czystych butelek lub słoików i przechowuj w lodówce. Zakwas można przechowywać przez kilka tygodni.