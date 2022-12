Jak podgrzewać barszcz czerwony. Te staropolskie wskazówki od naszych babć sprawią, że wigilijny barszcz czerwony nie straci smaku ani koloru

Jak podgrzewać barszcz czerwony? Dzięki tym poradom będzie idealny na wigilijną kolację

Większość osób barszcz czerwony przygotowuje kilka dni przed świętami. Nie ma w tym nic złego. barszcz czerwony podobnie jak każda inna zupa lubi się "przegryźć" i staje się lepsza w smaku na drugi dzień po gotowaniu. Zanim zaczniesz odgrzewać barszcz czerwony tuż przed samą Wigilią to poznaj zasady, jak to zrobić. Jeżeli przygotowałaś ogromny gar barszczu czerwonego na kilka dni to za każdym razem gdy go odgrzewasz przelewaj mniejszą porcję do innego garnka. Podgrzewania całości sprawia, że zupa traci wiele cennych witamin i składników odżywczych. Pamiętaj także, by raz ugotowanej zupy nie doprowadzać ponownie do wrzenia. Barszcz czerwony w takim przypadku może stracić swój smak i kolor. Jeżeli jednak mimo to barszcz czerwony wyblakł to przed podaniem go na stół możesz zetrzeć jednego surowego buraka, skropić go sokiem z cytryny i dodać na sam koniec do odgrzewanej zupy.

