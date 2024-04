Ogrodnik powiedział mi, jak pozbyć się mchu z trawnika. Za 5 zł kupuję w sklepie to, kruszę i sypię po trawie. Pochłaniacz mchu, który działa gdy inne sposoby zawodzą. Sposób na mech na trawniku

Kruszę i sypię to na trawnik. Działa jak likwidator mchu z trawy

Mech w ściółce leśnej jest pożądany i wykazuje wiele pozytywnych właściwości. Między innymi sprzyja magazynowaniu wody oraz bierze udział w fotosyntezie. Sytuacja jest zgoła inna, gdy mech pojawia się w ogrodzie lub na działce. Może on szybko pochłonąć trawę i przyczynić się do jej obumarcia. Pozbycie się mchu z trawnika nie należy do najłatwiejszych. Wśród naturalnych sposobów na pozbycie się mchu wymienia się ocet oraz żelazo. Znajomy ogrodnik pokazał mi jeszcze inny sposób na usunięcie mchu z trawnika. Polega on na wapniowaniu trawnika i wykorzystuje zwykłą, szkolną kredę. Często jest tak, że mech pojawia się na obszarach zbyt kwaśnej gleby. Wtedy rozwiązaniem jest właśnie wapniowanie. Wystarczy, że kupisz zwykłą kredę, dobrze ją rozkruszysz i pospiesz połacie trawy, na których występuje mech. Wapniowanie gleby ma za zadanie zmienić odczyn za zasadowy, co pomaga w usuwaniu mchu. W sklepach ogrodniczych możesz kupić specjalne mieszanki kredy przeznaczone właśnie do usuwania mchu.

Domowy oprysk na mech na trawniku

Innym sposobem na pozbycie się mchu z trawnika jest żelazo. Regularnie nawożenie trawnika żelazem powoduje obumarcie mchu i jego całkowity rozpad. Preparaty z żelazem możesz stosować w formie oprysków. Wymieszaj środek chemiczny zawierający żelazo z wodą w odpowiednich proporcjach i obficie spryskaj trawnik. Przed zabiegiem wykonaj koszenie trawnika. Staraj się, aby preparaty z żelazem nie miały kontaktu z kamiennymi lub betonowymi elementami w ogrodzie. Żelazo może sprawić, że pojawią się na nich rdzawe plamy, które trudno jest usunąć.

Trawy ozdobne do ogrodu i na taras. Rośliny polecane przez ogrodników