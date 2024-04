Biorę 2 łyżki tego proszku i mieszam z wodą. Obficie podlewam tym moją paprotkę. Działa jak steryd dla roślin. Liście odzyskują swój kolor, a paproć zaczyna rosnąć, jak na wyścigach

Jaka będzie pogoda na lato 2024? Górale zdradzili przepowiednie, jakie czekają nas wakacje. Będzie znacząca zmiana do poprzednich lat

Wymieszaj mleko w proszku z wodą i podlewaj paprotkę. Kwiat zacznie rosnąć jak szalony

Paprotka to wciąż jeden z najpopularniejszych gatunków kwiatów doniczkowych. Dla wielu osób symbol PRL-u, który nadal można spotkać w wielu polskich domach. Paproć jest prosta w pielęgnacji i zawsze wygląda przepięknie. Zdobi pomieszczenia niezależnie od pory roku. Aby paprotka była soczyście zielona i prawidłowo rosła warto sięgnąć po domową odżywkę. W przypadku paproci rewelacyjnie sprawdzi się odżywka z mleka w proszku. To bogate źródło wielu cennych dla roślin witamin oraz składników odżywczych. Mleko w proszku zawiera białko oraz cukry, które stanowią pożywkę dla mikroorganizmów glebowych. Mleko w proszku świetnie odżywi blade liście i poprawi ich kondycję. Dodatkowo wzmocni ono system korzeniowy i będzie stymulować roślinę do lepszego wzrostu.

Jak stosować odżywkę z mleka w proszku do podlewania paproci?

Mleko w proszku wymieszaj tradycyjnie z wodą, a tak przygotowany roztwór rozcieńcz w 1 l wody. Szacuje się, że zawartość mleka w wodzie nie powinna przekraczać 100 ml mleka na 1 l wody. Taką mieszanką obficie podlewaj paprotki raz na dwa tygodnie. Zbyt duża zawartość mleka w wodzie może zadziałać niekorzystnie na rośliny. Tłuszcz z mleka może wpłynąć na cyrkulację wody i powietrza w ziemi. Odżywką z mleka w proszku możesz podlewać nie tylko paprotki. Rewelacyjnie sprawdzi się ona również na sansewierię, aloes oraz fikusa.

