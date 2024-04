Jeśli chcemy posadzić mieczyki w ogrodzie, musimy wybrać odpowiedni termin. Te kwiaty pochodzą z obszaru Morza Śródziemnego, więc nie lubią zimna. Ze względu na kształt liści, ich nazwa pochodzi od łacińskiego słowa gladius, czyli miecz. Dlatego też nazywane są gladiolami. Niegdyś były uznawane za rośliny lecznicze, dziś stanowią ozdobę ogrodów oraz miejskich skwerów. Pięknie prezentują się także w wazonie. Jak dbać o te rośliny?

Kiedy sadzić mieczyki? Rady ogrodników na piękne kwiaty latem

Mieczyki są bardzo wrażliwe na mróz. Bulwy trzeba wykopać przed zimą i przechowywać je w chłodnym pomieszczeniu. Ponownie sadzimy je wiosną. Wielu ogrodników z obawy przed przymrozkami robi to w maju, a nawet w czerwcu. Te majowe powinny zakwitnąć w lipcu. Kwiaty najlepiej sadzić w pogodny dzień. Mieczyki źle znoszą nadmiar wody, która prowadzi do rozwoju chorób grzybowych. Dlatego przed wsadzeniem cebulek, warto zamoczyć je na 15 minut w grzybobójczym preparacie. Następnie trzeba je odsączyć i odczekać aż wyschną. Dopiero wtedy można umieścić je w ziemi. Gladiole lubią słoneczne i lekko zacienione, osłonięte od wiatru miejsca. Najlepiej rosną w żyznej glebie. Duże bulwy sadzi się głęboko na około 15 cm. Najlepszą metodą jest wykopanie dołka o głębokości odpowiadającej trzykrotnej wysokości bulwy. Ważne też, by zachować piętnastocentymetrowy odstęp między kwiatami. Rośliny muszą mieć odpowiednio dużo miejsca, żeby w pełni się rozwinąć. Jeśli chcemy, by rabata z mieczykami wyglądała okazale, warto posadzić gladiole o różnym czasie kwitnienia. Wczesne odmiany kwitną po około 70 dniach od chwili posadzenia, średniowczesne po około 90 dniach, a późne dopiero po upływie 110 dni.

