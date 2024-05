Wieżowiec-gigant z Rzeszowa. Te z Warszawy i Wrocławia mogą się schować

Nieznana perełka idealna na majówkę. To miejsce to turystyczny skarb, ale niewielu o nim wie

Jeśli się zastanawiacie, który budynek mieszkalny w Polsce jest najwyższy, to spieszymy z odpowiedzią - to nie Złota 44 w Warszawie (192 m), nie jest to też wrocławski Sky Tower (212 m). Budynek w Rzeszowie mierzył będzie 220,67 m. Początkowy plan zakładał budynek o wysokości 160 metrów, jednak te plany uległy zmianie.

Olszynki Park, bo o tej inwestycji mowa to dwie wieże - wyższa będzie liczyć 41 pięter, a druga, niższa 18 pięter. Budynki znajdują się w centrum Rzeszowa, wzdłuż rzeki Wisłok, dlatego wyglądem nawiązywać mają do dwumasztowej łodzi. Za projekt odpowiada pracownia S.T. Architekci. Inwestycję realizuje deweloper Apklan.

- Obiekt widziany w ruchu, z różnych stron zaskakuje obserwatora nieustanie zmieniającym się kształtem. Można powiedzieć, że podlega ciągłej metamorfozie – od smukłej ekspresyjnej bryły, aż do szerokiej mocno osadzonej na podstawie formie z wiatrem w żaglach — można przeczytać na stronie Property Designs.

W środku budynku znajdą się nie tylko apartamenty (ma ich być 292 ), będzie też część handlowo usługowa, ale też jak obiecuje deweloper pełnowymiarowy basen, strefę SPA czy strefę fitness.

