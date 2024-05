Julia Żugaj o niezdrowym zainteresowaniu ze strony fanów. "Niebezpieczeństwo czyha w tłumie"

Magda Gessler po raz pierwszy wyznała, co ją uszczęśliwia! To wcale nie jest gotowanie

Julia Żugaj na Targach Książki i Mediów VIVELO wzbudziła ogromne zainteresowanie. Nie można się temu dziwić, 23-latka jest jedną z bardziej znanych gwiazd mediów społecznościowych. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, jak wygląda jej praca na najbliższe miesiące czy dalszy rozwój w mediach. Nie zabrakło również pytań o niebezpieczne sytuacje związane z fanami.

Julia Żugaj skupi się teraz na śpiewaniu

Julia w rozmowie z "Super Expressem" zapowiedziała, że obecnie pracuje nad nowymi piosenkami. Influencerka w ostatnim czasie przebywała w studio, gdzie dopieszczała swoje utwory, tak aby ich premiera mogła odbyć się już w lipcu tego roku.

"Jeśli chodzi o muzykę, to właśnie ostatnią swoją płytę wydałam w grudniu, miałam pół roku przerwy i właśnie teraz zaczął się ten moment, kiedy poczułam, że chcę wrócić do studia, że chcę zacząć tworzyć. W ciągu ostatniego tygodnia stworzyliśmy chyba pięć demo razem z moimi producentami, także myślę, że już za niedługo pewnie zacznie coś wychodzić. Wiadomo, te piosenki trzeba jeszcze dokończyć, dograć wokale, trzeba zrealizować teledyski, jeśli mają być to single. Myślę, że jakoś w lipcu będzie można się czegoś spodziewać" - wyjawiła Julia Żugaj.

Julia to niekwestionowany tytan pracy. Dziewczyna nagrywa piosenki, jest współautorką książki, a także ma czas na spotkania z fanami. W rozmowie z nami wyznała, jak udaje jej się to wszystko łączyć.

"Chyba to jest dobry kalendarz. Mamy dobrze zorganizowany czas. Staramy się wykorzystać każdy dzień, każdą godzinę, żeby coś się zadziało. Właśnie ten ostatni tydzień poświęciłam na muzykę, dzisiaj jestem na targach, w niedzielę również jestem na targach, a jutro nagrywam odcinek na YouTube, więc jakoś to wszystko udaje się łączyć, że się to jeszcze ze sobą zgrywa" - powiedziała nam w rozmowie Julia Żugaj.

Julia Żugaj o niebezpiecznych sytuacjach

W rozmowie z nami Julia Żugaj otworzyła się i opowiedziała o tym, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą rozpoznawalność. Chociaż 23-letnia influencerka nie miała nigdy stalkera, to wyznała, że doświadczyła sytuacji, w których pojawiło się zagrożenie.

"Nie, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z moich widzów miał takie obsesyjne zachowania. Wiadomo, oni często odwiedzają mnie, spotykają się ze mną, niektórzy wykorzystują każdą okazję, żeby być i żeby się przywitać, ale zawsze jest to w miłej i przyjaznej atmosferze i też widzę to po nich, że starają się nie przekraczać moich granic, także za to jestem bardzo wdzięczna. Bardziej u mnie wydaje mi się, że niebezpieczeństwo czyha w tłumie, kiedy jest bardzo dużo osób i nie do końca wszyscy się poczuwają do tego, żeby w jakiś sposób się zachowywać, bo mają wrażenie, że jest dużo innych osób wokół i gdzieś tam się schowają w tłumie. U mnie najbardziej niebezpieczne sytuacje są wtedy, kiedy jest bardzo dużo osób i niezbyt dobrze zorganizowany event" - wyznała nam Żugaj.

Julia Żugaj mówi, co dostaje od fanów na eventach

Julia bardzo często dostaje od fanów różnego rodzaju podarunki. Podczas Targów Książki i Mediów VIVELO również otrzymała bardzo dużo prezentów. Influencerka wyjawiła nam, co otrzymuje od fanów.

"Takie, które pojawiają się najczęściej to właśnie bransoletki, świeczki ręcznie robione, pluszaki, listy są też bardzo często pisane, zaproszenia na urodziny" - zdradziła nam influencerka.

