Kim jest Julia Żugaj? 23-latkę śledzą w sieci miliony osób. Młoda Polka podbija internet

Julia Żugaj. Na widok tego nazwiska, wiele osób może zastanawiać się: kim jest ta osoba? Młodszemu pokoleniu z pewnością nie trzeba jej przedstawiać. Youtuberka szturmem podbija polskie media społecznościowe, w których jej poczynania śledzą miliony osób. Fani dumnie nazywają się "Żugajkami", a ona sama próbuje teraz nowych rzeczy. Młoda Polka zaczęła swoją działalność w internecie już kilka lat temu, ale dopiero teraz - między innymi za sprawą udziału w projekcie Team X - zyskała największą popularność. Czym zajmuje się Julia Żugaj? Ile ma lat? Dokładnie 2 lipca 2023 roku skończy 23 lata, a już ma sporo osiągnięć na swoim koncie. Zajmuje się tworzeniem treści w social mediach: Youtube, Instagram, TikTok, Facebook... Jest jej tam pełno.

Co poza tym? Ostatnio tworzy muzykę!

Julia Żugaj. Kim jest? Ile ma lat? Czym się zajmuje? Czy ma chłopaka?

Julia Żugaj, jak już sobie powiedzieliśmy, w lipcu skończy 23 lata. To youtuberka, influencerka, tiktokerka - słowem: działa w internecie. Zajmuje się tworzeniem treści właśnie tam. Co ciekawe, w wieku czterech lat dołączyła do zespołu "Wesołe nutki", więc z muzyką miała styczność już wcześniej. Aktywność w social mediach zaczęła w 2018 roku, publikując filmiki na popularnej wówczas platformie Musical.ly, która później przekształciła się w TikToka. Razem z siostrą Sonią tworzyła przede wszystkim treści oparte na tańcu i szeroko pojętego stylu życia. W zaledwie trzy miesiące zebrała ponad 100 tys. obserwujących, a w 2023 roku jest to już ponad 3 miliony na TikToku. Na Instagramie z kolei - ponad milion. Jeszcze w 2018 nawiązała współpracę ze Spotlight Agency zajmującą się influencer marketingiem.

Julia Żugaj: Team X i piosenki. 23-latka wydała minialbum pt. Miłostki

Julia Żugaj największą popularność zyskała, gdy dołączyła do internetowego projektu Team X - w listopadzie 2020 roku została jego członkinią. Wówczas opublikowała również swoje pierwsze muzyczne utwory. W październiku 2022 wydała nawet minialbum pt. Miłostki, w ramach współpracy z Unity Records. Jej fanom tak spodobała się muzyczna działalność Żugaj, że zamierza ją kontynuować. Nic dziwnego, skoro Miłostki dotarły do pierwszego miejsca listy sprzedaży OLiS, a 11 stycznia 2023 sprzedaż epki byłą tak wysoka, że zyskała status złotej płyty.

Julia Żugaj: Chłopak i życie prywatne

Jak to zwykle bywa, fanów interesuje również życie prywatne swoich idoli. Nie inaczej jest w przypadku Julki Żugaj. Influencerka była w związku z youtuberem: Maciej Ejsmont, znany pod pseudonimem Sheo, również jest popularny w sieci. Para ostatecznie się rozstała, a z najnowszych informacji wynika, że aktualnie Julia Żugaj jest singielką.

Julia Żugaj: zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce