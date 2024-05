Viki Gabor jest jedną najpopularniejszych młodych polskich wokalistek. Podobnie jak Roxie Węgiel, Wiktoria swoją karierę zaczynała od "The Voice Kids". W show TVP zajęła drugie miejsce, ale już w konkursie Eurowizji Junior nie dała się pokonać. Zwyciężyła w wielkim stylu, zdobywając serca wielu fanów.

Wizerunek Viki Gabor to temat wielu dyskusji

Publiczny wizerunek Viki Gabor budzi jednak sporo kontrowersji. Internauci krytykują jej ubiór za wyzywający, zwracając uwagę na bardzo mocny makijaż, który ich zdaniem jest nieodpowiedni dla nastolatki. Pojawiły się również sugestie, że mogła skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Wielu fanów twierdzi, że nastolatka powiększyła sobie usta, co jest szczególnie nietypowe, biorąc pod uwagę, że Viki wciąż nie jest pełnoletnia. Sama gwiazda twierdzi jednak, że w jej wyglądzie nie ma nic wyzywającego. - Nie wiem, co mogłoby być takie wyzywające w moim wyglądzie. Zarówno na scenę, jak i po prostu na co dzień, ubieram się jak typowa nastolatka. Czerpię ze stylu lat 80., 90., lubię oversize, trochę jak chłopak. Nie pokazuję ciała, nie pokazuję niczego, co mogłoby być nie OK w moim wieku. Moi rodzice też uważają, że ubieram się odpowiednio, gdyby było inaczej, na pewno by zareagowali. W mojej rodzinie takie rzeczy by nie przeszły - mówi w rozmowie z Plejadą.

Viki Gabor rozjaśniła włosy i postawiła na delikatniejszy makijaż. Co za zmiana?

Za kilka dni Viki Gabor przypadnie bardzo ważne zadanie, podania punktacji polskich sędziów w konkursie Eurowizji. Czyżby z tej okazji Wiktoria zdecydowała się delikatnie złagodzić wizerunek? Na Instagramie pokazała się w nowej fryzurze i zachwyciła fanów. Zniknęły dodające jej lat, czarne fale. Wokalistka zdecydowała się wyprostować i rozjaśnić pasma, dzięki czemu wygląda bardziej naturalnie. Postawiła również na delikatniejszy makijaż w naturalnych odcieniach, w którym jednak ponownie podkreśliła mocno usta. Zobaczcie nowy image Viki Gabor w naszej galerii. Internauci docenili starania, w komentarzach pojawiło się sporo komplementów na temat nowej fryzury. Jednak to usta wciąż budzą najwięcej skrajnych opinii. Fani dopatrzyli się także nowego kolczyka na twarzy wokalistki. Przed nimi nic się nie ukryje. Podoba Wam się Viki w tej wersji? Naszym zdaniem to dobry kierunek.

