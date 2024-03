Wiktoria Viki Gabor wystąpiła w programie The Voice Kids, mając 12 lat. Skromna dziewczyna pochodzenia romskiego skradła serca zarówno jurorów, jak i widzów. Zaprezentowała niesamowite zdolności wokalne, a przy tym była urocza i sympatyczna. Wszyscy sądzili, że to właśnie ona wygra program, jednak tak się nie stało. Zwyciężyła bowiem równie utalentowana AniKa Dąbrowska. Ale to Gabor pojechała na Eurowizję Junior, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Nastolatka dała Polsce drugą wygraną z rzędu w tym konkursie, tuż po sukcesie Roxie Węgiel, co było ogromnym zaskoczeniem. Jej kariera ruszyła wtedy z kopyta. Z biegiem czasu zachowanie Viki Gabor się jednak zmieniło, podobnie jak jej styl ubierania. Zaczęła mocno się malować, ubierać coraz bardziej odważne, a czasem i zaskakujące stroje. Do tego częściej wplata angielskie słowa w swoje wypowiedzi, a wcześniej nie robiła tego tak nagminnie - jak zauważają internauci. Niewykluczone więc, że wcale nie jest to spowodowane pochodzeniem Viki i faktem, że wiele lat przebywała za granicą, lecz po prostu stylem, jaki wybrała. Jak dziś wygląda Viki Gabor? Przez lata zmieniła się diametralne.

Czytaj także: Obóz dla dzieci z Viki Gabor, ale w większości bez niej? Znamy szczegóły i ceny wyjazdu

Tak zmieniała się Viki Gabor. Co się stało z tą skromną dziewczyną?! Dziś jest nie do poznania

Wiktoria Gabor w 2024 roku skończy 17 lat. Na razie ma jednak 16 lat, ale urodziny tuż, tuż, bo 10 lipca. Piosenkarka od czasów The Voice Kids zmieniła się wręcz nie do poznania. Ludzie pytają nawet, co stało się z tą skromną dziewczyną? W mediach społecznościowych nietrudno znaleźć mnóstwo głosów krytyki dotyczących drogi wizerunkowej, jaką Viki Gabor wybrała. Ona sama również była pytana o to przez dziennikarzy, ale wielokrotnie odpowiadała, że nie przejmuje się słowami krytyki, że nie widzi nic złego w tym, jak się ubiera czy zachowuje, i nie bierze sobie do serca tego, co ludzie wypisują w sieci. Internauci zauważają jednak, że abstrahując od wyglądu Gabor, nie sposób nie zauważyć także pewnego "niechlujstwa" w jej występach. Wypowiada zdania pół-słowem, zapomina tekstu, ostatnio miała wpadkę za wpadką. Czy to tylko etap przejściowy? Nie wiadomo. Fani trzymają jednak kciuki, że Viki Gabor powróci na dobre tory, bo jest niezwykle utalentowana.

Zobacz galerię zdjęć: Tak zmieniała się Viki Gabor