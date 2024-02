Viki Gabor, mimo licznych wpadek i problemów podczas występów na scenie, wciąż jest uznawana za jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. 16-latka nie przejmuje się krytyką w sieci i dalej pozostaje sobą. Ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą wpadki przy wykonywaniu piosenki Sylwii Grzeszczak. Viki Gabor myliła tekst, śpiewała pod nosem, co nie umknęło uwadze fanów. Pojawiło się mnóstwo przeróbek i prześmiewczych filmików z jej występu. Wokalistka jest też krytykowana za zmanierowany sposób wypowiedzi i wplatanie angielskich słówek w niemal każde zdanie. Mimo tego wszystkiego, wciąż ma wierne grono fanów, głównie wśród dzieci. I to do nich kieruje najnowszą akcję, a za ich pośrednictwem - do rodziców. Chodzi o "Viki Gabor Camp 2024", czyli obozy z Viki Gabor. Właśnie poznaliśmy szczegóły i ceny wyjazdu.

Obóz dla dzieci z Viki Gabor, ale w większości bez niej? Znamy szczegóły i ceny wyjazdu

Obóz z Viki Gabor? To prawdziwa gratka dla jej fanów. Artystka sama zachęca do udziału, przekazując, że na uczestników czeka "wiele wspólnych atrakcji". - Wszyscy uczestnicy otrzymają ode mnie wyjątkowy, limitowany prezent - pisze na Instagramie. Obozy mają odbywać się w lipcu i sierpniu 2024 roku. Turnusy będą trwały pięć lub sześć dni, a organizatorem wyjazdu jest prywatne biuro podróży. Umożliwione mają zostać "wywiady" z Viki Gabor, wspólne zdjęcia, będzie też talent show. Jak wyglądają ceny? To kwoty wahające się od 1989 do 2148 złotych. Wszystko zależy od tego, ile dni wybierzemy. W to wszystko wliczone jest zakwaterowanie i wyżywienie. Do hotelu w Wielkopolsce trzeba jechać dojechać samodzielnie. Trzeba przyznać, że koszt nie jest wygórowany, można się za to przyczepić do tego, że obóz dla dzieci z Vibi Gabor w większości odbędzie się... bez niej?

- Warto wiedzieć, że Viki Gabor pojawi się tam jedynie przez dwa dni i to tylko w określonych godzinach. Choć atrakcji jest rzeczywiście sporo, z udostępnionego planu obozu nie wynika, aby gwiazda miałaby spędzić z dziećmi całą dobę - zauważa serwis "Plotek".

Tak czy siak, znajdzie się z pewnością grono fanów, którzy nawet za kilka chwil spędzonych z ulubioną gwiazdą będą namawiać rodziców na taki wyjazd. Czy obóz z Viki Gabor okaże się sukcesem? Zobaczymy.

