Radosław Pazura przekazał radosne wieści. Co za decyzja

Radosław Pazura od wielu lat jest w związku małżeńskim z Dorotą Chotecką. Jako para bardzo często stawiani są jako wzór. Nie można się temu dziwić, są razem już od ponad 20 lat razem. Ich historia miłości to gotowy scenariusz na film. Małżeństwo razem wychowuje córkę - Klarę Marię Pazurę.

Zobacz też: Dawno niewidziany Radosław Pazura pokazał muskularną klatę! 54-latek zachwyca formą na plaży w Sopocie

Radosław Pazura podjął ważną decyzję

Radosław Pazura w rozmowie z dziennikarzami "Twojego Imperium" opowiedział nieco więcej na temat swojego udanego małżeństwa. Aktor wyznał także, że wspólnie z ukochaną rozpoczął właśnie pracę na podcastem. Ich wspólny program ma dotyczyć tego, jak żyć w zgodzie będąc w związku. Do poruszania tego typu tematu Dorota i Radosław mają jak największe prawa, ponieważ są razem już od ponad 20 lat.

"Chcemy w nim co nieco dopowiedzieć, ale także odkrywać różnice między kobiecym i męskim punktem widzenia i o nich rozmawiać. Związek partnerski i małżeństwo również wymagają nieustannej i ciężkiej pracy obu stron. Wszystko, co jest piękne, nigdy nie przychodzi łatwo" - powiedział aktor.

Zobacz też: Totalny odlot! Dorota Chotecka tak zachowała się w supermarkecie przy stoisku z mięsem

Radosław Pazura szczerze o córce

Pazura dodał również parę słów o córce. Mężczyzna nie obawia się tego, że jego córka niebawem opuści rodzinne gniazdko i uda się na zagraniczne studia. Radosław i Dorota będą wspierać Klarę w jej decyzji.

Pazura dziękuje swoim rodzicom

Radosław podczas rozmowy nie ukrywał, że dobrego podejścia do życia zawdzięcza rodzicom. To właśnie oni wychowali go na człowieka, którym jest obecnie.

"Wspaniale się uzupełniali, co nie znaczy, że nie popełniali błędów. W ubiegłym roku pożegnałem ukochaną mamę, która zawsze mnie wspierała, jak mogła" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Na sam koniec wyjawił, czym jest dla niego sukces. Okazuje się, że jego interpretacja jest zupełnie inna, niż mogłoby się wydawać.

"Ja o sukcesie mogę mówić, gdy patrzę w lustro, widzę spełnionego, zadowolonego człowieka, który żyje w zgodzie ze sobą i nie krzywdzi innych. Jeśli świadomie dokonujemy życiowych wyborów, to nie mamy poczucia, że zapłaciliśmy jakąś cenę. Moje wybory były świadome" - podsumował Radosław Pazura.

Zobacz też: Dorota Chotecka i Radosław Pazura o nawróceniu: "Wypadek był dla nas błogosławieństwem i łaską"

Zobacz naszą galerię: Radosław Pazura i Dorota Chotecka są małżeństwem od 20 lat

Sonda Czy uważasz, że Radosław Pazura i Dorota Chotecka to dobre małżeństwo? Tak, są super! Nie znam ich zbyt dobrze Nie wydaje mi się