Dawno niewidziany Radosław Pazura pokazał muskularną klatę! 54-latek zachwyca formą na plaży w Sopocie

Radosław Pazura pokazał klatę podczas wakacji w Sopocie! Co za widok!

To już prawdziwy trend wśród gwiazd. Od kilku lat coraz więcej sław wybiera urlop w kraju, a nie w tropikach. Polskie kurorty w niczym już nie ustępują tym światowym, a jedyną niepewną jest pogoda. Nawet w upalny dzień niespodziewanie potrafi spaść deszcz i popsuć plany. Radosław Pazura przekonał się o tym na własnej skórze. Jako niezwykle aktywny mężczyzna, nie chciał leżeć na kocyku i gdy tylko wszedł na piasek, ściągnął koszulkę i chwycił piłkę do siatkówki. Nie pograł jednak długo. Po kilku minutach zaczęło padać... Zmusiło to gwiazdora do przerwania gry i powrotu do domu.

Radosław Pazura unika show-biznesu

Młodszy brat Cezarego Pazury (61 l.), w przeciwieństwie do niego, unika show-biznesu i rzadko gości na branżowych imprezach. Nie jest także aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, budując swoje szczęście z Dorotą Chotecką (57 l.) z dala od blasków fleszy. Czas pokazuje, że skutecznie.

Dorota Chotecka gorzko o zarobkach: „Zarabiałam mniej niż mąż” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.