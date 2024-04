Mocne słowa Zofii Zborowskiej! Kolejna gwiazda potępia promowanie Dagmary Kaźmierskiej!

To koniec kariery Dagmary Kaźmierskiej? TVN także nie chce skazanej na swoich kanałach!

Nie milkną echa oburzenia po ujawnieniu przez jeden z portali, szczegółów akt sądowych związanych ze skazaniem przed laty Dagmary Kaźmierskiej. Choć tajemnicą Poliszynela było, że celebrytka w młodości zajmowała się stręczycielstwem i lubiła towarzystwo szemranych postaci, to jednak zapis sądowy mówiący o zleceniu gwałtu na jednej z prostytutek, świadczącej usługi w agencji towarzyskiej należącej niegdyś do Królowej Życia mocno wstrząsnął opinią publiczną. Już nie tylko stacje telewizyjne, ale i pojedyncze osoby odżegnują się od znajomości i towarzystwa Kaźmierskiej.

Zosia Zborowska zabrała głos w sprawie Dagmary!

Do afery wokół Dagmary Kaźmierskiej, postanowiła w mocnych słowach odnieść się Zofia Zborowska-Wrona, córka Wiktora Zborowskiego, którego kilka miesięcy temu Beata Kawka nazwała „fi*tem zdradzającym permanentnie swoją żonę. Łasym na młode aktorki”. Tak oto Zosia wtrąciła swoje trzy grosze w temacie popularności Dagmarki: „Ja nawet nie wiedziałam do wczoraj o istnieniu tej kobiety. Przeczytałam artykuł i zrobiło mi się słabo. Jakim cudem w Polsce promuje się na gwiazdy takie osoby? Czy może mi to ktoś wytłumaczyć?” – napisała na swoim Instastories celebrytka. Czyżby naprawdę nie wiedziała, kim jest Dagmara Kaźmierska? A może chce przy okazji cudzej afery przypomnieć nieco osobie?

Kto jeszcze nie chce znać Dagmary Kaźmierskiej?

Wszystkie telewizje i firmy zerwały kontrakty z Dagmarą Kaźmierską i usunęły wszelkie nagrania ze swoich ramówek i play list w serwisach streamingowych, przy okazji wydając rozmaite oświadczenia. Także Rafał Grabias, który w programie „Królowe życia” występował ze zmarłym w listopadzie ubiegłego roku Gabrielem Sewerynem, odciął się od dawnej koleżanki, do której zresztą nigdy nie pałał wielką sympatią. „Rozumiem, że stacja Polsat nie wiedziała, jaka była pani przeszłość. Ciężko w to uwierzyć. Dla stacji liczą się tylko słupki oglądalności. A czy ktoś pomyślał o osobach, które zostały skrzywdzone? Nie!” – napisał Grabias na swoim Instagramie.

Kto będzie następny?

