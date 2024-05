Udusiła swoją 3-letnią córeczkę Hanię. Zaskakujący wyrok w sprawie

Włochy? Nie, to mała miejscowość w Polsce! W wakacje może stać się prawdziwym hitem!

Ratownicy próbowali ratować 3-letnią Hanię, ale było już za późno... Wkrótce na jaw zaczęły wychodzić przerażające szczegóły. Odebrać życie dziewczynce miała jej własna matka. Śledczy ustalili, że 23-letnia wówczas Dolores zatkała nos i usta córeczce i czekała, aż przestanie oddychać. Później wezwała pogotowie.

Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa, polegający na pozbawieniu życia dziecka poprzez uduszenie. Początkowo nie chciała składać wyjaśnień, ale na posiedzeniu aresztowym przyznała się do zbrodni. Trafiła do aresztu. Poddano ją również obserwacji psychiatrycznej. Początkowo biegli uznali, że Dolores może odpowiadać za swoje czyny. We wrześniu 2023 roku, ruszył proces, z uwagi na charakter sprawy, sąd zdecydował o wyłączeniu jawności sprawy. Kobiecie groziło dożywocie, jednak teraz, jak informuje "Fakt" - 25-latka uniknie kary. Postępowanie zostało bowiem umorzone, jednak 25-latka decyzją sądu zostanie umieszczona w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Jak wynika z informacji "Faktu", w toku postępowania sądowego, opinia biegłych uległa zmianie. W trakcie przesłuchań w sądzie orzekli, że Dolores w chwili zdarzenia miała wyłączoną poczytalność, a to z kolei stanowiło podstawę do umorzenia postępowania. Wyrok nie jest prawomocny, jednak jak zaznaczył prokurator Marek Furdzik z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu w rozmowie z "Faktem", prokuratura nie będzie odwoływać się od tej decyzji.