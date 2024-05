Łukasz stał na ulicy i prosił o pracę. To, co zrobili internauci chwyta mocno za serce

Ta tkanka to absolutna nowość!



O tym, że internet ma ogromną moc, przekonywaliśmy się mnóstwo razy. Podobnie było w przypadku 28-letniego Łukasza, którego los nie był obojętny pani Annie. Kobieta zauważyła młodego mężczyznę przed sklepem, w dziurawych butach z tekturką z napisem "Szukam pracy". O tej historii pisaliśmy, już w poprzednim artykule. Stał na ulicy i prosił o pracę: "Nie piję. Przyjmę każdą pracę". Z pomocą przyszli internauci.

W ciągu zaledwie kilku godzin, pod postem pani Anny posypały się propozycje pracy dla młodego mężczyzny. Łukasz mieszka u znajomego starszego pana, w którego mieszkaniu nie ma prądu, jednak może liczyć na pomoc sąsiadki. Pracował w branży budowlanej i przy rusztowaniach (prawdopodobnie bez uprawnień ), stracił pracę, nie mając już telefonu szukał pracy na budowach, ale nikt nie chciał przyjąć osoby z "ulicy".

Łukasz telefon zastawił w lombardzie. Jednak dzięki życzliwości ludzi udało mu się go odebrać. W środę, 8 maja, był na kilku rozmowa kwalifikacyjnych, na które osobiście zawiozła go pani Ania. Utworzono też zrzutkę na kwotę 3 tysięcy złotych, by mężczyzna mógł kupić jedzenie i ubranie. Pieniądze bardzo szybko zebrano, jednak zbiórka wciąż jest aktywna.