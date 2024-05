Sekret Meghan Markle ujrzał światło dzienne. Już wiemy, dlaczego to robi

Pod koniec lat 90. w polskiej telewizji nastąpił prawdziwy boom na seriale komediowe. Specjalizował się w nich przede wszystkim Polsat. To właśnie na antenie tej stacji emitowane były takie produkcje jak: "Kiepscy", "13. posterunek", "Miodowe lata" czy "Graczykowie". Humor prezentowany w tych serialach na ogół nie był zbyt wyrafinowany, ale trafiał w gusta widzów i bawił do łez. Przez "Kiepskich" i "13. posterunek" przewinęło się wielu świetnych aktorów. Część z nich niestety już nie żyje, m.in. Krystyna Feldman, Marek Perepeczko, Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski, Bohdan Smoleń czy Marek Walczewski. Pamiętasz, w jakie postacie wcielili się ci artyści? Rozwiąż QUIZ Kiepscy i 13. posterunek. Nieżyjące gwiazdy. Kogo grali Krystyna Feldman, Marek Perepeczko i Ryszard Kotys? W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

QUIZ Kiepscy i 13. posterunek. Nieżyjące gwiazdy. Kogo grali Feldman, Perepeczko i Kotys? Pytanie 1 z 12 Krystyna Feldman w "Kiepskich" grała" Babkę Kiepską Babkę Paździochową Listonoszkę Dalej

