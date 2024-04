Ewa Kasprzyk zdradziła swój patent z udziału w "Tańcu z gwiazdami". To pozwoliło jej szaleć na parkiecie Polsatu bez obawy o kontuzję

Serial "Ranczo" w TVP emitowany był w latach 2006–2009 i 2011–2016. Łącznie widzowie obejrzeli 130 odcinków w 10. seriach. Najważniejszym aktorem grającym w "Ranczu" był Cezary Żak, który wcielił się w dwie główne role: wójta i księdza. W serialu TVP grała także jego żona - Katarzyna Żak. Oprócz nich w serialu występowały inne wielkie polskie gwiazdy, m.in.: Paweł Królikowski, Violetta Arlak, Ilona Ostrowska, Leon Niemczyk, Franciszek Pieczka, Dorota Chotecka, Marta Lipińska, Piotr Pręgowski, Grażyna Zielińska i Sylwester Maciejewski. Wielu fanów cały czas ma nadzieję na to, że "Ranczo" jeszcze kiedyś wróci do TVP. Na razie jednak proponujemy rozwiązać nasz sentymentalny QUIZ Ranczo. Imiona bohaterów serialu TVP: Kozioł, Japycz, Solejuk, Czerepach. Mamy 18 pytań. W każdym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

QUIZ Ranczo. Imiona bohaterów serialu TVP: Kozioł, Japycz, Solejuk, Czerepach Pytanie 1 z 18 Wójt Kozioł (Cezary Żak) w serialu "Ranczo" miał na imię: Paweł Piotr Ryszard Dalej

