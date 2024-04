Polskie seriale komediowe lat 90. Kto kogo grał?

W latach 90. w Polsce dopiero zaczynały powstawać seriale komediowe w zachodnim stylu. W gatunku tym zdecydowanie przodował Polsat. To na antenie tej stacji emitowane były "Miodowe lata", 13. posterunek" i "Świat według Kiepskich". Pierwszy serial wszedł na ekrany w 1998 roku, drugi w 1997, a trzeci w 1999. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych produkcji, "Kiepscy" byli prawdziwie długowiecznym serialem. Ostatni ich odcinek wyemitowany został bowiem w 2022 roku! Przez wymienione produkcje przewinęło się mnóstwo gwiazd, m.in. Cezary Żak, Artur Barciś, Cezary Pazura, Marek Perepeczko, Andrzej Grabowski, Ryszard Kotys, Marzena Kipiel-Sztuka, Agnieszka Pilaszewska, Dorota Chotecka czy Aleksandra Woźniak. Pamiętasz kto, jaką postać zagrał? Rozwiąż Prosty QUIZ dla fanów polskiego humoru. Kiepscy, Miodowe lata, 13. posterunek. Kto kogo grał?

Prosty QUIZ dla fanów polskiego humoru. Kiepscy, Miodowe lata, 13. posterunek. Kto kogo grał? Pytanie 1 z 18 Karola Krawczyka w "Miodowych latach grał: Artur Barciś Cezary Pazura Cezary Żak Dalej

