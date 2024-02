Katarzyna Dowbor o fali krytyki po powrocie do "Pytania na śniadanie". "Szokuje mnie i przeraża". Zwróciła się do hejterów

Malwina Wędzikowska dekoltem skradła show! Ale to, co było pod sukienką... Nie do wiary!

To co się kryło pod sukienką powala!

Polskie seriale pełne są nietuzinkowych postaci i trzymających w napięciu wątków. Fani naszych produkcji ciągle spierają się o to, który serial jest najlepszy. "M jak miłość", Przyjaciółki", "Na dobre i na złe", "Na Wspólnej", "Klan", a może "Barwy szczęścia"? Co widz, to opinia, i raczej każdy zostanie przy swoim zdaniu, Są też tacy, którzy oglądają niemal wszystko, jak leci. My przygotowaliśmy specjalny quiz o polskich seriach, który traktować należy z przymrużeniem oka. Jedno jest pewne - takiego quizu jeszcze nie było. Sprawdź swoją wiedzę i jednocześnie śmiej się do rozpuku. Rozwiąż nasz Najbardziej żenujący QUIZ o polskich serialach! Rysiek z "Klanu" i Hanka z "M jak miłość" na rozgrzewkę.

Najbardziej żenujący QUIZ o polskich serialach! Rysiek z "Klanu" i Hanka z "M jak miłość" na rozgrzewkę Pytanie 1 z 15 Rysiek z "Klanu" był: gangsterem sportowcem taksówkarzem Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.