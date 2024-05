po co to robią?!

Eurowizja 2024. Brak awansu Polski to nie wszystko

Polskę na Eurowizji 2024 reprezentowała Luna z utworem "The Tower". Już od początku zarówno bukmacherzy jak i fani obstawiali, że Polka spokojnie wejdzie do finału. Jednak we wtorek (7 maja 2024) nastąpiło bolesne zderzenie z rzeczywistością. Luna nie awansowała, co spowodowało wylew hejtu w social mediach. Jedną z niewielu osób, która dosyć pozytywnie, ale krótko skomentowała "The Tower" jest Krystian Ochman. Wokalista reprezentował Polskę na Eurowizji w 2022, gdzie spokojnie wszedł do finału i zajął tam 12. miejsce.

- Hell ya♟️♟️ - napisał pod postem Eurowizji na Instagramie Krystian Ochman

Bezczelne zachowanie?! Wiadomo, co Luna zrobiła po klapie na Eurowizji!

Eurowizja 2024. Ochman skomentował występ Bambie Thug

Bambie Thug z Irlandii zdecydowanie zaskoczyła cały Internet. Piosenka z preselekcji przeszła niesamowitą przemianę, a występ wbił ludzi w fotele. Wywołało to też ogrom dyskusji głównie przez motywy satanistyczne w występie. Entuzjastycznie podszedł do tego Krystian Ochman.

- This was a trip. Like a tough music video. Artistic at a high level (wolne tłumaczenie - "To była podróż. Jak trudny teledysk. Artystycznie na wysokim poziomie") - napisał Krystian Ochman na Instagramie