Małgorzata Ostrowska-Królikowska o zdradzie męża. "Nie chciał rozbijać naszej rodziny"

Paweł Królikowski miał nieślubnego syna

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski niemal od początku swojego związku uchodzili za niezwykle zgodne i dobrane małżeństwo. Poznali się jeszcze na studiach aktorskich i wytrwali u swego boku aż do przedwczesnej śmierci aktora. W show-biznesie byli stawiani za wzór. Jednak po śmierci Królikowskiego okazało się, że rzeczywiście nie wszystko złoto, co się świeci. W ubiegłym roku wyszło na jaw, że serialowy Kusy z "Rancza" nie tylko zdradzał swoją żonę, ale doczekał się również nieślubnego syna. Chociaż o wszystkim wiedzieli jego najbliżsi, to dla większości fanów był to szok. Jak informowaliśmy w sierpniu ubiegłego roku, Paweł Królikowski nawiązał romans z tajemniczą kobietą. "Zakochali się. Paweł z nią zamieszkał" - twierdziło nasze źródło. Kobieta zaszła w ciążę, ale miłość nie przetrwała.

Aktorka odniosła się do tych doniesień w rozmowie z Pudelkiem. "Tak, potwierdzam. Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu" - powiedziała dodając, że Maciej jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny.

Żona wybaczyła Pawłowi Królikowskiemu zdradę

Po miesiącach milczenia Małgorzata Ostrowska Królikowska wróciła do tematu do zdrady męża w rozmowie z "Twoim Stylem". Aktorka przyznała, że dowiedziała się o romansie męża jeszcze przed narodzinami jego syna. "Przed laty dowiedziałam się, że mój mąż Paweł ma we Wrocławiu romans, z którego urodzi się dziecko. Pamiętam tamtą trudną rozmowę i jego wzrok. Nie chciał rozbijać naszej rodziny. Nie wiedział, co robić" - przyznała Ostrowska-Królikowska.

Wyznała również, dlaczego zdecydowała się wybaczyć mężowi zdradę. "Powiedziałam: 'Dziecko niczemu nie jest winne. Musimy otoczyć je wspólnie miłością'. Mąż przywoził później swojego syna, Maćka do nas. Ułożyliśmy się wszyscy z tą sytuacją, wybaczyłam zdradę. Czy bolało? Tak. Ale gdy po śmierci Pawła nasza córka Julka powiedziała: 'Mamo, jestem ci wdzięczna, że wybaczyłaś tacie i przyjęłaś go z powrotem do domu', wiedziałam, że to była dobra decyzja. Gdybym szukała odwetu, byłabym dziś zgorzkniałą kobietą. Zemsta i złość to niedobrzy doradcy" - mówiła w rozmowie z magazynem.

Maciej obecny był podczas pogrzebu ojca. Jeździł również na festiwal do Kudowy-Zdroju, któremu nadano imię gwiazdora „Rancza”.

