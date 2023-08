Szok, jak Małgorzata Ostrowska-Królikowska traktuje nieślubnego syna męża. Padła mocna deklaracja

Paweł Królikowski miał nieślubnego syna. Tak jest traktowany przez rodzinę Królikowskich

We wtorek "Super Express" poinformował, że Paweł Królikowski w trakcie małżeństwa z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską dopuścił się zdrady, której owocem jest syn. Jak udało nam się dowiedzieć, mężczyzna ma na imię Maciej i mieszka we Wrocławiu. To właśnie tam aktor znany z "Rancza" poznał jego mamę. Kiedy zadzwoniliśmy do pani Małgorzaty, nie mogła rozmawiać ze względu na słaby zasięg. - To nie jest moment, w którym chciałabym o tym rozmawiać. Zakończyliśmy właśnie festiwal... - powiedziała nam jedynie.

W dniu publikacji naszego tekstu, Ostrowska-Królikowska otwarcie odniosła się do materiału "Super Expressu".

- Tak, potwierdzam. Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w rozmowie z Pudelkiem.

Według ustaleń "Super Expressu", Maciej i jego mama dwa lata temu uczestniczyli w festiwalu im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju. Mężczyzna poznał już swoje rodzeństwo, co więcej - w popularnym serwisie społecznościowym ma w znajomych nie tylko dzieci Pawła i Małgorzaty, ale i swoją ciotkę - siostrę ojca.

Grób Pawła Królikowskiego dwa lata po jego śmierci. Niezapomniani