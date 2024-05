Allegro Smart! Week potrwa od 13 do 22 maja, ale świętujemy znacznie wcześniej

W oczekiwaniu na święto zakupów, klienci jednej z największych platform sprzedażowych w Polsce mogą skorzystać ze specjalnych promocji (z rabatami do -50 proc.), które będą dostępne od 6 do 12 maja. Już od 6 maja do końca trwania festiwalu smartowicze mogą skorzystać z okazji dostępnych wyłącznie w aplikacji (App-only), z minimum 50-proc. zniżką, z czego jedna oferta dziennie będzie tylko za 1 zł! Zapoluj na najlepsze okazje już teraz!

Z Allegro Smart! zyskasz więcej

W święto zakupów każdy znajdzie coś dla siebie – jednak najciekawsze oferty są dostępne dla użytkowników Allegro Smart! Dobra wiadomość jest taka, że część najlepszych ofert będzie dostępna już od piątku, 10 maja, dla klientów posiadających usługę. Jako subskrybent Allegro Smart! masz dostęp do nielimitowanych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru i darmowych przesyłek kurierskich do domu (cena regularna usługi to 59,90 zł rocznie lub 14,99 zł miesięcznie)1.

Według badania o programach lojalnościowych przeprowadzonego na zlecenie Allegro przez SW Research, większość respondentów, bo 71 proc., deklaruje, że korzysta z możliwości, jakie dają programy lojalnościowe. Co piąta osoba sprawdza okazje i korzysta z programów w trakcie każdych zakupów – Ty też możesz, dołączając do Allegro Smart!

Co najbardziej cenimy w programach lojalnościowych?

Według badania Allegro ponad 8 na 10 osób (85 proc.) korzysta obecnie z programów lojalnościowych. Polacy są z nich zadowoleni – ¾ osób twierdzi, że regularnie korzysta z maks. 5 programów lojalnościowych, a blisko co drugi badany chętnie dołączyłby do kolejnych. Dlaczego warto w nich uczestniczyć? Według 83 proc. uczestników badania programy lojalnościowe dają realne korzyści, a zdaniem 81 proc. osób – jest to dobry sposób na oszczędzanie. Aż 82 proc. badanych za największą zaletę programu uważa możliwość korzystania z aplikacji mobilnej.

Ty też możesz być Smart!

Nie masz jeszcze aktywnego Allegro Smart!? Nic nie szkodzi. Do programu lojalnościowego można dołączyć na stronie: https://allegro.pl/smart. Teraz możesz kupić roczną subskrypcję Smart! o 20 zł taniej i cieszyć się nielimitowanymi dostawami przez cały rok2! Ale to nie wszystko! Od 6 maja do 3 czerwca możesz skorzystać ze specjalnej promocji, w ramach której możesz przetestować usługę. Otrzymasz aż 8 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 8 miesięcy. Z Allegro Smart! Można zaoszczędzić ok. 600 zł rocznie na kosztach dostawy!3 Z badania SW Research wynika, że co drugi badany wskazuje za najbardziej atrakcyjną nagrodę w programach lojalnościowych uważa rabaty na cały asortyment. Są bardziej cenione niż rabaty na wybrane produkty. Ankietowani cenią też możliwość wymiany punktów na produkty z oferty, dodatkowe środki do wykorzystania czy darmowe dostawy i zwroty zakupów.

Masz możliwość odroczenia płatności

Usługa Allegro Pay pozwala ci przesunąć płatność o 30 dni, RRSO 0 proc. Możesz ją aktywować za darmo i używać, kiedy tylko chcesz. Podczas tygodnia zakupów możesz cieszyć się nowymi korzyściami, m.in. 5 rat x 0 proc. (RRSO 0 proc.) za zakupy na platformie powyżej 200 zł z metodą płatności Allegro Pay! Więcej informacji na https://allegro.pl/metody-platnosci/allegro-pay/.

Bezpieczne transakcje

Program Allegro Protect zapewnia bezpieczny proces zakupowy. Jak to działa? W przypadku jakiegokolwiek problemu z twoim zamówieniem - usługa gwarantuje ci rekompensatę. Obejmuje też pomoc w komunikacji ze sprzedającymi oraz zwrot pieniędzy w ciągu 48 godzin od pozytywnego rozpatrzenia sprawy.

Tańszy bilet na koncert lub mecz

W tym roku do Allegro Smart! Week dołącza także eBilet! To oznacza zniżki sięgające nawet 30 proc. na najpopularniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe! W promocji znajdziesz bilety na koncerty, festiwale, wystawy, imprezy sportowe czy premiery teatralne, m.in.:

premiera nowego sezonu w Teatrze Roma na czele ze sztandarowym tytułem We Will Rock You,

dla fanów sportu - Speedway Euro Championship na Stadionie Śląskim w Chorzowie,

dla miłośników tanecznej zabawy - Roztańczony Narodowy,

dla koneserów polskiej muzyki - Vito Bambino, Dżem oraz Piotr Cugowski,

dla najmłodszych i całych rodzin - Akademia Pana Kleksa na Żywo.

Więcej wydarzeń objętych promocją znajdziesz na https://www.ebilet.pl/lp/smart-week.

Kto pierwszy, ten lepszy!

Chcesz być na bieżąco z aktualnymi promocjami? W takim razie postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

zostań użytkownikiem Allegro Smart!,

zapisz się do newslettera,

regularnie odwiedzaj stronę kampanii https://allegro.pl/kampania/smartweek. Tu znajdziesz wszystkie promocje, zarówno te dostępne dla wszystkich, jak i te najlepsze dostępne dla użytkowników Allegro Smart!

Aby korzystać z ofert dostępnych tylko w aplikacji Allegro, pobierz ją i włącz powiadomienia. Następnie dodaj najciekawsze oferty do obserwowanych i otrzymuj powiadomienia o starcie promocji.

Pamiętaj, na Allegro masz pewność, że znajdziesz najtańsze oferty, także podczas festiwalu – tak działa „Gwarancja najniższej ceny”. Ponadto w trakcie Smart Week! Możesz liczyć na najlepsze oferty i prawdziwe rabaty nawet do – 50 proc. Każda przekreślona cena spełnia wymogi unijnej dyrektywy Omnibus. Oznacza to, że zobaczysz najniższą cenę danego produktu, która obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem rabatu.

_____________

[1] Minimalna kwota zamówienia od jednego sprzedającego gwarantująca darmową dostawę to 45 zł dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru oraz 65 zł dla dostaw kurierem.

[2] Cena regularna Allegro Smart! Wynosi 59,90 zł rocznie lub 14,99 zł miesięcznie. Minimalna kwota zamówienia od jednego sprzedającego gwarantująca darmową dostawę to 45 zł dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru oraz 65 zł dla dostaw kurierem.

[3] 600 zł rocznie to średnie oszczędności na dostawie użytkowników na rocznym Smart! w 2023 r.