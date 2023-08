Paweł Królikowski miał nieślubnego syna. Mężczyzna dostał po nim spadek

Rocznica ślubu Sylwii Peretti w cieniu tragedii. Do ołtarza prowadził ją syn Patryk. Zdjęcia rozrywają serce

Informacja o śmierci uwielbianego przez widzów serialowego Kusego z „Rancza" była szokiem dla wszystkich. Podczas pogrzebu opłakiwała go rodzina, przyjaciele, a także tłum fanów. Wśród żałobników, choć nie w pierwszym rzędzie, znalazł się przystojny młodzieniec, urodą przypominający Pawła. Jak się okazuje był to jego nieślubny syn.

Z przekazanych nam dokumentów wynika, że na początku listopada 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Piasecznie zakończyła się sprawa spadkowa po zmarłym aktorze. Stronami postępowania byli: żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz jej dzieci z Pawłem. W sprawie uczestniczył też młody mężczyzna, o którego istnieniu niewiele osób miało pojęcie. Był to nieślubny syn gwiazdora, który nie nosi po nim nazwiska.

Jak dowiedzieliśmy się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, „orzeczenie dotyczące spadku zostało wydane na podstawie ustawy", a nie testamentu.

Nasze źródła wskazują, że syn Pawła Królikowskiego mieszka we Wrocławiu. To właśnie tam aktor miał się wdać w romans z jego matką. Związek nie przetrwał. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, gdy dowiedziała się o zdradzie męża, postanowiła mu wybaczyć. Trwała przy mężu do jego przedwczesnej śmierci. Aktorka na razie nie chce komentować sprawy nieślubnego syna męża. Gwiazda „Klanu” spędzała teraz weekend w Kudowie-Zdroju na festiwalu im. Pawła Królikowskiego.

- To nie jest moment, w którym chciałabym o tym rozmawiać. Zakończyliśmy właśnie festiwal... - powiedziała nam jedynie zapytana o nieślubnego syna męża.

