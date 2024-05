Serce Mikołaja Roznerskiego jest zajęte? Aktor przerwał milczenie

Burzliwe życie uczuciowe gwiazdora "M jak miłość"

Mikołaj Roznerski od lat jest ulubieńcem widzów. Sławę zyskał dzięki roli Marcina Chodakowskiego z "M jak miłość", w którym gra od 2012 roku. W filmach i serialach często wciela się w romantycznych bohaterów, a wyjątkowa uroda sprawiła, że przypięto mu łatkę amanta.

Ze związku z aktorką Marta Juras doczekał się syna. Niestety, relacja młodych aktorów nie przetrwała. "Byłem za młody i za głupi" - tak mówił o rozpadzie związku z Juras w rozmowie z "Twoim stylem". Mimo rozstania utrzymują ze sobą bardzo dobre relacje. Pojawili się razem m.in. na premierze filmu "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4".

Po zakończeniu relacji z matką syna, związany był z kilkoma znanymi pięknościami, w tym z Olgą Bołądź. Gdy związał się z Marceliną Zawadzką, wiele osób wróżyło im rychły ślub. Jednak ich związek szybko przeszedł do historii. Na planie "M jak miłość" poznał Adrianę Kalską, z która połączyło go nie tylko serialowe uczucie. Od 2018 do 2021 roku tworzyli jedną z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie. Niepodziewanie, na początku 2022 roku aktorka potwierdziła plotki o rozstaniu.

Od tamtej pory aktor łączony był m.in. z Anna Głogowską. Pytany o swoja idealną partnerkę odpowiadał tak: "Musi być sobą. Znać swoją wartość jako kobieta, niezależnie od tego, w jakim jest wieku. [...] Atrakcyjność fizyczna, póki jesteśmy młodzi, w dzisiejszych czasach przewyższa wartości, ale kiedyś się kończy. Wierzę, że ktoś, kto kocha, potrafi później być przyjacielem" - mówił w rozmowie z Edytą Folwarską. Dodał przy tym, że już się wyszalał i wybawił.

Mikołaj Roznerski szuka miłości na całe życie?

Kilka miesięcy temu do "M jak miłość" dołączyła aktorka Michalina Sosna, której bohaterka związała się z postacią Roznerskiego. Ekranowa chemia między gwiazdami serialu sprawiła, że fani niemal od razu zaczęli rozpisywać się o romansie. Jednak serce pięknej aktorki jest już zajęte.

Ulubieniec widzów niechętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. Jednak w rozmowie z Marzeną Rogalską zrobił wyjątek. Roznerski przyznał, że jest mu ciężko znaleźć partnerkę, która nie patrzy na niego przez pryzmat medialnych doniesień. "Bardzo trudno znaleźć kogoś nieskażonego internetem i mającego podobne wartości do moich" - powiedział.

Dodał przy tym, że jest gotowy na dojrzały związek, którego podstawą są solidne fundamenty: "Gdy się ma coś silnego, stworzonego fundamentalnie w domu, to się po prostu to ma i chętnie się do tego domu wraca. Jestem na to gotowy".

Marcin z M jak miłość zrobił dla syna coś niesamowitego! Mikołaj Roznerski dał czadu

